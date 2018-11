Rugby, Ranking Mondiale (26 novembre 2018): la classifica aggiornata. Gli uomini scendono al 15° posto, donne stabili al settimo

La finestra autunnale dei Test Match internazionali di rugby si è conclusa: l’ultimo fine settimana ha modificato il ranking mondiale della palla ovale, che, soprattutto al maschile, si è rimescolato anche nelle zone nobili. Per l’Italia novembre si chiude con gli uomini al 15° posto e le donne al settimo.

L’Italia maschile subisce il controsorpasso della Georgia, che vincendo in casa contro Tonga scavalca Azzurri e isolani in un colpo solo. Al di fuori della top ten però la classifica è molto corta, con il 12° posto, occupato ora dagli USA, lontano per la nostra Nazionale appena nove decimi di punto.

Ranking maschile (Top 15)

1 Nuova Zelanda 92.54

2 Irlanda 91.17

3 Galles 87.24

4 Inghilterra 86.22

5 Sudafrica 84.58

6 Australia 82.40

7 Scozia 81.84

8 Fiji 77.95

9 Francia 77.33

10 Argentina 77.05

11 Giappone 75.24

12 USA 73.66

13 Georgia 73.42

14 Tonga 73.02

15 Italia 72.75

Discorso diverso per le donne: la netta vittoria contro il Sudafrica ha permesso alle azzurre di confermare il settimo posto.Le Azzurre vedono così restare a debita distanza Galles, Spagna ed Irlanda. USA ed Australia però sono ancora molto lontane per le italiane, che però sono la terza selezione tra quelle che prendono parte al Sei Nazioni: tra febbraio e marzo saranno in ballo punti pesantissimi.

Ranking femminile (Top 15)

1 Nuova Zelanda 94.71

2 Inghilterra 91.62

3 Francia 89.45

4 Canada 86.13

5 USA 80.09

6 Australia 78.68

7 Italia 75.21

8 Galles 73.16

9 Spagna 72.77

10 Irlanda 72.51

11 Scozia 69.89

13 Sudafrica 67.98

12 Samoa 65.72

14 Olanda 64.21

15 Portogallo 64.00













Foto: Ettore Griffoni