Rugby, Ranking Mondiale (12 novembre 2018): la classifica aggiornata. Uomini al 13° posto, donne settime

La finestra autunnale dei Test Match internazionali di rugby è ormai giunta a metà del programma: ci saranno altri due fine settimana per modificare il ranking mondiale della palla ovale, che certamente subirà variazioni in base ai risultati che verranno fuori dagli incontri del 17 e del 24 novembre. Anche l’Italia sarà impegnata, sia con la nazionale maschile, contro Australia e Nuova Zelanda, che con quella femminile, contro il Sudafrica.

L’Italia maschile dopo la bellissima vittoria sulla Georgia, scavalca proprio i Lelos in graduatoria, distanziandoli di quasi un punto. Con questo risultato gli azzurri sono certi di conservare la posizione sui georgiani anche lunedì prossimo (sabato sono in programma Italia-Australia e Georgia-Samoa), ma occhio agli USA, che vincendo in casa della Romania potrebbe sorpassare entrambe le Nazionali.

Ranking maschile (Top 15)

1 Nuova Zelanda 93.58

2 Irlanda 90.12

3 Galles 86.70

4 Inghilterra 85.54

5 Sudafrica 83.94

6 Scozia 82.75

7 Australia 82.51

8 Francia 78.20

9 Argentina 78.01

10 Fiji 76.40

11 Giappone 75.24

12 Tonga 73.84

13 Italia 73.32

14 Georgia 72.37

15 USA 72.32

Discorso diverso per le donne: la netta vittoria contro la Scozia ha permesso alle azzurre di puntellare il settimo posto. Anche la sfida contro il Sudafrica va vinta: giocando in casa, una sconfitta sarebbe pesantissima in termini di punti in classifica e le azzurre vedrebbero avvicinarsi troppo Irlanda, Galles e Spagna.

Ranking femminile (Top 15)

1 Nuova Zelanda 96.25

2 Inghilterra 91.43

3 Francia 87.91

4 Canada 86.31

5 USA 79.41

6 Australia 78.68

7 Italia 75.21

8 Irlanda 73.19

9 Galles 73.17

10 Spagna 72.50

11 Scozia 69.89

12 Samoa 68.72

13 Sudafrica 68.25

14 Olanda 64.21

15 Portogallo 64.00













Foto: Lorenzo Di Cola