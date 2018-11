Rugby, Qualificazioni Mondiali 2019: Canada vicino all’obiettivo, battuta la Germania

A Marsiglia oggi si è disputata la seconda giornata del torneo di ripescaggio che assegna l’ultimo posto per la World Cup che si disputerà il prossimo anno in Giappone: la vincente farà parte della Pool B con Nuova Zelanda, Sudafrica, Italia e Namibia. Nella tornata odierna vittorie di Canada e Hong Kong, che sabato prossimo si sfideranno in un confronto che è uno spareggio qualificazione, ma che vede i nordamericani nettamente favoriti, poiché basterà loro anche soltanto un punto per volare in Oriente.

HONG KONG-KENYA 42-17

Inizio scoppiettante degli africani, che dopo 23′ minuti sono già sullo 0-12 grazie a due mete. Gli asiatici rispondono con una marcatura alla mezz’ora ma vanno al riposo in svantaggio. Frizzante avvio di ripresa: risultato ribalato sul 21-12 con due mete di Hong Kong, il Kenya rientra fino al 17-21 poi crolla nel finale e concede altre tre mete agli asiatici, che vincono 42-17.

CANADA-GERMANIA 29-10

Nordamericani sul 10-0 in 24′ con una meta trasformata ed un piazzato, reazione tedesca per il 10-7 alla mezz’ora. Ad inizio ripresa in apertura meta canadese e fuga decisiva: i tedeschi trovano soltanto un piazzato e così il Canada tra il 69′ ed il 72′ trova altre due mete che valgono il punto di bonus offensivo per il 29-10 finale.

Torneo di ripescaggio

Risultati 2a giornata

Classifica dopo la prima giornata

Canada 10

Hong Kong 5

Germania 4

Kenya 0













Foto: Ettore Griffoni