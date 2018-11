Rugby, Pro14 2018-2019: Ospreys-Zebre 43-0. Partita mai in discussione in Galles, bianconeri spazzati via

Terza sconfitta consecutiva, nelle ultime due gare in trasferta zero punti segnati: altra serata orribile per le Zebre, che nella decima giornata del Pro 14 di rugby escono sconfitte dalla trasferta in Galles per 43-0 per mano degli Ospreys. Franchigia italiana sempre sul fondo della graduatoria della Conference A con 15 punti.

La compagine italiana resiste per metà della prima frazione, poi capitola al 24′, quando una meta tecnica porta i primi sette punti ai padroni di casa. I padroni di casa acquistano fiducia e metri, e al 33′ sfondano ancora con Morgan. Davies però non trasforma e si resta sul 12-0. Lo stesso Davies al 38′ invece centra i pali su piazzato e fissa lo score sul 15-0. Proprio al 40′ Ceciliani si becca un giallo e le Zebre sono così costrette a giocare i primi 10′ della ripresa in inferiorità numerica.

Nella ripresa la franchigia italiana resiste in 14 contro 15 ma, poi cede alla distanza: al 57′ Morgan va ancora in meta e Davies trasforma, ma i gallesi non si fermano. Il punto di bonus offensivo arriva al 69′, sempre per mano di Morgan, che trova la terza meta personale e porta, con la conversione di Davies lo score sul 29-0. Non è finita: nel finale i padroni di casa dilagano. Al 78′ va in meta Otten, e questa volta è Hook a trasformare, poi Boni all’80’ si prende un cartellino giallo e le Zebre chiudono in 14. Cracknell ha il tempo di andare ancora in meta, Hook converte e manda le squadre sotto la doccia sul 43-0.













Foto: LPS/Ettore Griffoni