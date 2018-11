Rugby, Italia-Nuova Zelanda: le proiezioni nel ranking mondiale in base al risultato della partita

Sabato 24 novembre a Roma andrà in scena la sfida tra le Nazionali di rugby di Italia e Nuova Zelanda: le due selezioni si affronteranno anche il prossimo anno nella Coppa del Mondo in Giappone. Azzurri ed All Blacks sono molto lontani nel ranking mondiale e quindi la nostra formazione non ha letteralmente nulla da perdere.

La formazione oceanica è prima nella graduatoria con 92.54 punti, mentre gli italiani sono in quattordicesima posizione a quota 72.75: quasi venti lunghezze il divario tra le due compagini. Questa differenza così marcata rende nullo anche il vantaggio che la nostra formazione ha di giocare davanti al pubblico di casa.

Per questo motivo una sconfitta italiana, sia con meno di quindici punti di divario, che con uno scarto maggiore non costerà nulla, in termini di punti, alla nostra selezione. Parlando di un match contro una formazione mai battuta, le altre ipotesi vanno fatte per completezza, ben sapendo però di essere nel campo della suggestione.

In caso di pareggio l’Italia guadagnerà un punto (ed i neozelandesi lo perderanno, trattandosi di un sistema di scambio), mentre una vittoria, anche col minimo scarto, frutterebbe ai nostri ragazzi ben due punti. Un’utopica vittoria con quindici o più lunghezze di vantaggio della nostra Nazionale invece porterebbe in carniere il massimo possibile in gare che non siano di Coppa del Mondo, ovvero tre punti.













Foto: Lorenzo Di Cola