Rugby femminile, Test Match novembre 2018: le convocate dell’Italia per la sfida contro il Sudafrica

Non solo il rugby maschile è protagonista nella finestra autunnale di Test Match internazionali, ma anche la Nazionale femminile della palla ovale scenderà in campo per la seconda ed ultima sfida di prestigio contro il Sudafrica, formazioni che nel ranking mondiale è alle nostre spalle.

Si tratta di una sfida inedita, che si disputerà domenica 25 novembre alle ore 14.30: per la sfida alle Springboks, che si giocherà a Prato, il CT Andrea Di Giandomenico ha convocato 24 atlete, che saranno in ritiro già da mercoledì 21 nella stessa città. Due i cambi rispetto alla vittoria contro la Scozia: infortunate Mancini e Ruzza, al loro posto chiamate Gizzi e Ricci.

Di seguito le 24 convocate dell’Italia per la sfida con il Sudafrica:

Ilaria ARRIGHETTI (Stade Rennais, 36 caps)

Sara BARATTIN (Iniziative Villorba Rugby, 83 caps)

Melissa BETTONI (Stade Rennais, 47 caps)

Jessica BUSATO (Iniziative Villorba Rugby, 5 caps)

Micol CAVINA (Iniziative Villorba Rugby, 2 caps)

Giordana DUCA (UR Capitolina, 6 caps)

Valeria FEDRIGHI (Stade Toulousain, 10 caps)

Giada FRANCO (Rugby Colorno, 5 caps)

Manuela FURLAN (Iniziative Villorba Rugby, 67 caps)

Lucia GAI (Valsugana Rugby Padova, 57 caps)

Gaia GIACOMOLI (Rugby Colorno, 12 caps)

Annamaria GIZZI (UR Capitolina, 1 cap)

Elisa GIORDANO (Valsugana Rugby Padova, 31 caps)

Veronica MADIA (Rugby Colorno, 12 caps)

Michela MERLO (Rugby Mantova, 3 caps)

Aura MUZZO (Iniziative Villorba Rugby, 6 caps)

Miriam PAGANI (Rugby Monza 1949, 1 cap)

Eleonora RICCI (Grenoble, 4 caps)

Camilla SARASSO (Biella Rugby Club, 1 cap)

Francesca SBERNA (Kawasaki Robot Calvisano, 1 cap)

Michela SILLARI (Rugby Colorno, 45 caps)

Sofia STEFAN (Valsugana Rugby Padova, 44 caps)

Sara TOUNESI (Rugby Colorno, 5 caps)

Silvia TURANI (Rugby Colorno, 4 caps)













Foto: Ettore Griffoni