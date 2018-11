Roma-Real Madrid, Champions League 2019: i giallorossi si qualificano se…Tutte le possibili combinazioni

La Roma ritorna nel proprio habitat? Forse sì. E’ tempo di Champions League per i giallorossi di Eusebio Di Francesco, reduci dal cocente ko di Udine in campionato. La compagine capitolina non avrà troppo tempo per piangere sul latte versato visto che allo Stadio Olimpico, questa sera, il match che attende i padroni di casa è decisamente impegnativo. L’avversario sarà infatti il Real Madrid, leader del raggruppamento G e campione d’Europa in carica. Attualmente nel girone la squadra di Di Francesco è a quota 9 punti, in seconda posizione con gli stessi punti dei Blancos. A favorire gli spagnoli però c’è la vittoria 3-0 al Santiago Bernabeu.

CLASSIFICA GRUPPO G

Squadra Pt G V N P GF GS DG Real Madrid 9 4 3 0 1 10 2 +8 Roma 9 4 3 0 1 10 4 +6 CSKA Mosca 4 4 1 1 2 4 7 -3 Viktoria Plzeň 1 4 0 1 3 3 14 -11

Quali sono dunque le possibili combinazioni per vedere la Roma qualificata agli ottavi di finale?

– Se la Roma vince contro il Real Madrid è qualificata

– Se la Roma pareggia contro il Real Madrid è qualificata

– Se la Roma perde contro il Real Madrid è qualificata se il CSKA Mosca non dovesse vincere contro il Viktoria Plzen.

– Se la Roma vincerà con 4 gol di scarto contro gli iberici balzerà al comando del raggruppamento. Un ipotesi decisamente complicata.













CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL CALCIO

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Marco Iacobucci EPP / Shutterstock.com