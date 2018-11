Roma qualificata agli ottavi di finale della Champions League, giallorossi avanti dopo il ko del CSKA Mosca

La Roma si è qualificata agli ottavi di finale della Champions League 2018-2019 ancora prima di scendere in campo all’Olimpico per affrontare il Real Madrid nel big match di questa sera. I giallorossi, infatti, dovevano fare almeno un punto contro i blancos per conquistare il passaggio del turno oppure dovevano sperare che il CSKA Mosca non battesse il Viktoria Plzen nell’incontro incominciato alle ore 18.55 e così è stato: i russi sono stati sconfitti in casa per 2-1 dalla formazione ceca, passata in svantaggio al 10′ su rigore di Vlasic e poi capace di ribaltare la contesa nel secondo tempo grazie alle reti di Prochazka (56′) e Hejda (81′).



I ragazzi di Eusebio Di Francesco possono già esultare ma ora servirà la massima concentrazione per cercare il colpaccio contro i Campioni d’Europa di fronte al proprio pubblico. La Roma ha tutte le carte in regola per impensierire le merengues che non stanno attraversando un ottimo momento di forma, i capitolini proveranno ad alzare l’asticella e a riscattare la sconfitta subita sul campo dell’Udinese.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Marco Iacobucci EPP / Shutterstock.com