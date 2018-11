Roberto Mancini: “Italia, battiamo il Portogallo a San Siro! Voglio una squadra d’attacco”

L’Italia si sta avvicinando a grandi passi alla sfida contro il Portogallo, incontro valido per la Nations League 2018-2019 di calcio. La nostra Nazionale scenderà in campo sabato 17 novembre (ore 20.45) per affrontare i Campioni d’Europa in un incontro fondamentale per le sorti del girone: gli azzurri devono assolutamente vincere per continuare a sperare nel primo posto e nella qualificazione alla Final Four. C’è grande ottimismo nel gruppo azzurro alla vigilia dell’incontro, il CT Roberto Mancini è stato molto chiaro: “Abbiamo la chance di superarli a San Siro, uno stadio che si riempie ogni volta che arriva l’Italia“.



L’allenatore marchigiano ha fatto il punto della situazione in un’intervista pubblicata sugli account social della Nazionale: “A inizio torneo il nostro obiettivo era cercare di arrivare alla fase finale della Nations League. Abbiamo perso in Portogallo facendo giocare una squadra molto giovane, una sconfitta che ci poteva anche stare, ma ora abbiamo la chance di poterli battere a San Siro, dobbiamo pensare a questo, poi vedremo quello che accadrà in Portogallo-Polonia. Il nostro primo obiettivo è quello di fare un’ottima gara, di giocare bene come abbiamo fatto negli ultimi due match. Voglio vedere una squadra che attacca soprattutto per il pubblico di San Siro, uno stadio che si riempie ogni volta che arriva l’Italia e questa è una cosa importante“.













Foto: marco iacobucci shutterstock