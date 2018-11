River Plate-Boca Juniors, Finale Copa Libertadores 2018: dove e quando si gioca? Data, programma, orario e tv. Ufficiale la sede del recupero

Dopo la suggestione di Genova o l’ipotesi di Abu Dhabi, la Finale di ritorno della Copa Libertadores 2018 tra River Plate e Boca Juniors è destinata a svolgersi a Madrid. Secondo i media spagnoli si dà ormai per certa questa scelta. Relativamente alla data si parla infatti di 8 o di 9 dicembre, con quest’ultimo giorno il più probabile (ore 20.30). Vero è che il Santiago Bernabeu, casa del Real Madrid, per una serata avrà i forti connotati argentini e si spera che i presupposti siano diversi dopo l’inferno che si è scatenato all’esterno del Monumental.

Ciò, nei fatti, non andrà in contrasto con gli impegni del Real Madrid, padrone di casa nella fattispecie, visto che la compagine di Santiago Solari sarà impegnata in trasferta (Liga) a Huesca in Aragona. Resta da vedere se il Boca sarà d’accordo con questa decisione, visto che aveva richiesto la vittoria a tavolino dopo gli incidenti. Ricordiamo che il match d’andata era terminato 2-2. Di seguito il nuovo programma dunque in cui si terrà il SuperClasico con diretta televisiva su DAZN.

River Plate-Boca Juniors, Finale Copa Libertadores 2018: dove e quando si gioca? Data, programma, orario e tv

Domenica 9 dicembre

ore 20.30 River Plate-Boca Juniors













