Rally Australia 2018: Ott Tanak domina la scena, Ogier sesto, Neuville tenta di recuperare

Un Rally d’Australia (ultima prova del WRC 2018) palpitante come da previsione quello a cui stiamo assistendo. Sullo sterrato oceanico, dopo lo show della Citroen nel day-1, è stata la Toyota Yaris a prendere il comando delle operazioni. Il protagonista assoluto è stato l’estone Ott Tanak che si è portato in vetta alla graduatoria a precedere il compagno di squadra, il finlandese Jari-Matti Latvala, in ritardo di 21″9, e il neozelandese Hayden Paddon (Hyundai) a 26″3 dalla vetta. Stringe i denti Sebastien Ogier che, nella corsa iridata, è davanti a tutti con questi risultati. Il francese della Ford, in sesta piazza con 1’44″8 di ritardo dalla vetta, non potrà fare altro che limitare i danni nei confronti di un Tanak scatenato e nello stesso farà di tutto per tenersi dietro la Hyundai del leader del campionato Thierry Neuville. Il belga è in ottava piazza a 2’35″2 dal vertice.

Un assolo, come dicevamo, della Yaris quest’oggi. Tanak ha posto il proprio sigillo in ben cinque speciali (ss10, ss11, ss14, ss16, ss17), giungendo secondo nella ss12 e nella ss15 e e terzo nella ss13. Una prestazione di una consistenza spaventosa da parte del pilota dell’Est che, non dovesse riuscire ad aggiudicarsi l’iride (piloti), senza dubbio darà un contributo alla conquista del campionato dei costruttori. Ciò favorito anche da quanto fatto dal teammate Latvala (secondo a 21″9), sempre nelle prime posizioni del lotto e straordinariamente prestazionale nel susseguirsi delle prove, essendo l’unico a tenere testa al leader di questo rally. Non è da escludere in questo senso un gioco di squadra visto che Tanak è ancora in ballo per il titolo citato.

Molto bene Paddon, primo della truppa Hyundai, e davanti a tutti nella prima speciale di giornata e nella n.13. Neozelandese motivato a fare bene in questo ultimo fine settimana iridato per conquistare una riconferma con la squadra coreana. I 26″3 di ritardo lo tengono ancora in ballo per il “successo di tappa”. In quarta piazza troviamo il leader del primo giorno, ovvero la Citroen del norvegese Mads Ostberg. Lo scandivano, quest’oggi, non è riuscito a tenere il ritmo delle Toyota e non aveva la confidenza giusta con il terreno australiano, dovendosi accontentare di questo piazzamento (+46″6). A seguire l’altra Yaris del finlandese Esapekka Lappi (+50″4) e poi il francese della Ford Ogier (+1’44″8). Per il cinque volte campione del mondo un day-2 di grande sofferenza in cui ha gestito la situazione, concentrandosi per lo più sul rivale diretto Neuville (leader del Mondiale), in ottava piazza nell’overall, visto il vantaggio di 20 punti nei confronti di Tanak nella classifica generale. Per il belga della Hyundai un rally molto difficile in cui solo nelle ultime due speciali è stato in grado di risalire la china, aggiudicandosi la ss18, cercando la difficile rimonta. 50″4 lo separano dal transalpino e non sarà certo semplice recuperare.

CLASSIFICA OVERALL RALLY AUSTRALIA 2018 DOPO LA SECONDA GIORNATA

1.

8 Tänak Ott – Järveoja M.

Toyota Yaris WRC RC1

M 2:07:52.0 109.0 2.

7 Latvala J. – Anttila M.

Toyota Yaris WRC RC1

M 2:08:13.9 +21.9

+21.9 108.7

0.09 3.

6 Paddon Hayden – Marshall S.

Hyundai i20 Coupe WRC RC1

M 2:08:18.3 +26.3

+4.4 108.7

0.11 4.

10 Østberg Mads – Eriksen T.

Citroën C3 WRC RC1

M 2:08:38.6 +46.6

+20.3 108.4

0.20 5.

9 Lappi Esapekka – Ferm Janne

Toyota Yaris WRC RC1

M 2:08:42.4 +50.4

+3.8 108.3

0.22 6.

1 Ogier S. – Ingrassia J.

Ford Fiesta WRC RC1

M 2:09:36.8 +1:44.8

+54.4 107.6

0.45 7.

2 Evans Elfyn – Barritt D.

Ford Fiesta WRC RC1

M 2:09:56.6 +2:04.6

+19.8 107.3

0.54 8.

5 Neuville T. – Gilsoul N.

Hyundai i20 Coupe WRC RC1

M 2:10:27.2 +2:35.2

+30.6 106.9

0.67 9.

3 Suninen Teemu – Markkula M.

Ford Fiesta WRC RC1

M 2:10:41.0 +2:49.0

+13.8 106.7

0.73 10.

11 Breen Craig – Martin Scott

Citroën C3 WRC RC1

M 2:14:18.8

4:00 +6:26.8

+3:37.8 107.0

1.66













giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI