Promitheas-Virtus Bologna, Champions League basket 2019 oggi: orario d’inizio e come vederla in tv

Partita importante per la Virtus Bologna nella 7a giornata della fase a gironi della Basketball Champions League 2018-2019. La formazione allenata da Stefano Sacripanti vola in Grecia per affrontare il Promitheas Patras nella sfida tra le prime due squadre del gruppo D. Bologna è ancora a punteggio pieno nella competizione, mentre gli ellenici hanno raccolto sei vittorie e una sconfitta e inseguono con un punto di distacco.

Pietro Aradori e compagni dovranno fare attenzione all’intensità difensiva del Promitheas, prima per palle recuperate in Champions, e a giocatori di assoluto livello, come gli statunitensi Rion Brown e Tony Meier oppure il greco Leonidas Kaselakis. Con un successo la Virtus chiuderebbe il girone di andata senza sconfitte, mettendo una seria ipoteca sul passaggio del turno.



La sfida andrà in scena oggi, mercoledì 21 novembre, alle ore 18.30 presso la Dimistris Tofalos Arena di Patrasso (Grecia). L’incontro sarà visibile soltanto in diretta streaming sulla piattaforma Eurosport Player. Di seguito il programma completo.

MERCOLEDÌ 21 NOVEMBRE

ore 18.30 Promitheas Patras – Segafredo Virtus Bologna

diretta streaming su Eurosport Player













roberto.pozzi@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo