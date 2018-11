Pattinaggio di figura, NHK Trophy 2018:Kaitlin Wawayek-Jean-Luc Baker trionfano della danza. Secondi Zagorski-Guerreiro

Con il programma libero della danza sul ghiaccio si è conclusa la quarantesima edizione dell’NHK Trophy 2018, quarta tappa del circuito Grand Prix di pattinaggio di figura, quest’anno andata in scena presso il Prefectural Sport Center di Hiroshima (Giappone).

In una gara sorprendentemente avvincente a spuntarla sono stati i danzatori americani Kaitlin Wawayek-Jean-Luc Baker, autori di una bellissima performance pattinata sulle musiche del gruppo britannico The Irrespressibiles in cui hanno eseguito dei buoni elementi tecnici come la sequenza di twizzles (livello 4 per entrambi) e la serie di passi su un piede in parallelo. Con il miglior riscontro sulle componenti del programma, la coppia allenata da Patrice Lauzon ha guadagnato nel segmento 113.92 punti, suddivisi in 62.28 (element score) e 51.64 (components) totalizzando 184.63 punti.

A poco meno di un punto si è piazzata al secondo posto la coppia formata da Tiffani Zagorski-Jonathan Guerreiro, i quali hanno cancellato il buon vantaggio accumulato dopo la rhythm dance realizzando una prova non eccezionale dal punto di vista qualitativo, giustamente valutata con un grado di esecuzione basso (seppur positivo). Con una detrazione per un sollevamento durato troppo a lungo, i russi hanno ottenuto 107.56 (58.29, 50.27) per un totale di 183.05 punti, posizionandosi addirittura al quarto posto nel segmento.

In terza posizione si è classificata la coppia americana Rachel Parsons-Micheal Parsons, artefice di una prova molto solida caratterizzata da una buona inventiva sui sollevamenti, chiamati tutti di livello quattro, valutata 109.57 (60.27, 49.30) totalizzando 178.64. Nota di merito per i pattinatori inglesi Lilah Fear-Lewis Gibson, quarti classificati con 177.20 dopo aver pattinato la seconda danza libera della giornata.

