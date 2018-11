Pattinaggio artistico, Inge Solar Memorial Alpen Trophy 2018: Daniel Grassl al comando dopo lo short program, rientro positivo per Roberta Rodeghiero

L’impianto sportivo Olympiahalle di Innsbruck (Austria) sta ospitando questa settimana l’Alpen Trophy 2018, gara internazionale inserita nel circuito ISU Challenger Series 2018-2019 di pattinaggio artistico.

Nello short program della categoria senior individuale maschile, l’azzurro Daniel Grassl si è portato saldamente al comando della classifica. Il giovane talento altoatesino allenato da Lorenzo Magri è stato autore di un programma di altissimo profilo, in cui ha eseguito un bellissimo quadruplo lutz, perfettamente ruotato, un triplo axel e la combinazione triplo lutz/triplo toeloop. Raccogliendo livello 4 nei tre elementi di trottola, Grassl ha chiuso il segmento conquistando il nuovo primato personale di 83.42, suddiviso in 50.07 (tecnico) e 33.35 (componenti del programma). A sei punti di distanza si è piazzato il canadese Roman Sadovsky, artefice di una prova macchiata da una caduta sul quadruplo toeloop (chiamato sottoruotato dal pannello tecnico) valutata 77.91 (42.71, 36.20) con cui ha ottenuto la seconda piazza davanti allo statunitense Tomoki Hiwatashi, vicinissimo a 77.22 punti (41.52, 35.70) dopo un primo segmento di gara convincente.

Da menzionare inoltre l’ottima gara di Mattia Della Torre, all’ottavo posto con 66.00 (33.90, 32.10) dopo una performance eseguita senza sbavature, oltre che quella di Jari Kessler, in quattordicesima posizione con 58.94 (27.29, 31.65) a seguito di un programma viziato da una piccola imprecisione sulla combinazione doppio toeloop/triplo toeloop.



Nell’individuale femminile la russa Anna Tarusina si è imposta sulle avversarie grazie a uno short program di grande qualità con cui ha guadagnato 67.48 punti (38.64, 28.84) piazzandosi davanti all’australiana Brooklee Han (seconda con 62.14) e Soyoun Park (terza con 58.94). La notizia più bella però per i nostri colori riguarda il grande rientro della nostra campionessa Roberta Rodeghiero, rientrata in attività dopo due lunghissimi anni di stop. La pattinatrice ha mostrato tutta la sua esperienza eseguendo una grande performance in cui ha realizzato un bellissimo triplo flip, la combinazione triplo toeloop/doppio toeloop e il doppio axel, ricevendo una valutazione complessiva di 55.10 conquistando la sesta posizione provvisoria. Ottima anche la prova di Sara Conti, autrice anche lei di un programma pulito con cui si è classificata in nona posizione con 53.31. Qualche problema per Elisabetta Leccardi, al rientro dopo un infortunio, piazzatasi al ventunesimo posto con 44.31 dopo una prova caratterizzata da alcune sbavature sugli elementi di salto.

CLASSIFICA SHORT INDIVIDUALE MASCHILE

CLASSIFICA INDIVIDUALE FEMMINILE

Foto: ISU Figure Skating