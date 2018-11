Pattinaggio Artistico: Carolina Kostner ancora infortunata. C’è la rinuncia ai Campionati Italiani

Carolina Kostner salterà i Campionati Italiani di pattinaggio artistico, in programma il 15-16 Dicembre a Trento. La gardenese non ha ancora recuperato dall’infortunio all’anca e al tendine del qaudricipite femorale e dunque non potrà andare a caccia del decimo titolo nazionale della carriera.

Il bronzo olimpico di Sochi 2014 ha dovuto saltare in questa stagione il Grand Prix di Helsinki e anche quello di Grenoble di questo fine settimana. L’ultima volta sul ghiaccio per Carolina è stata nel mese di marzo scorso ai Mondiali di Milano, quando chiuse al quarto posto (era prima dopo uno strabiliante programma libero).

La Gazzetta dello Sport riporta anche alcuni dichiarazioni della pattinatrice azzurra: “Nella mia carriera sono stata fortunata da non dovermi quasi mai fermare. Avrei voluto affrontare una stagione completa, ma il corpo, dopo due anni molto intensi, mi ha presentato il conto. Sto dando tutta me stessa per tornare al massimo quanto prima”.

Adesso l’obiettivo per Kostner è solo quello di ritrovare la forma migliore in vista degli Europei di Minsk del prossimo anno (23-25 Gennaio).













