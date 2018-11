Pattinaggio artistico a rotelle, World Cup 2018: buona la prima del precision con il sistema Rollart. Tutti i risultati

L’imponente Adriatic Arena di Pesaro, impianto polivalente che ospita dai grandi concerti alla serie A di basket passando per le visionarie opere liriche del Rossini Opera Festival, ha accolto lo scorso fine settimana la prima edizione della World Cup, competizione internazionale di pattinaggio artistico a rotelle riservata ai gruppi show, precision e quartetti.

La gara è stata di particolare rilevanza per più motivi: in primis per la grandissima cornice di pubblico che ha assistito alle performance degli atleti che, per la prima volta nella storia del pattinaggio artistico a rotelle, si sono sfidati per agguantare un premio in denaro. Inoltre, per quanto concerne la specialità del precision, è stato sondato il sistema di punteggio Rollart che, come sappiamo, verrà introdotto definitivamente a partire dal prossimo anno.

Proprio nel precision a spuntarla è stato il gruppo tedesco Dream Team. Con il programma “Battle Cry” i pattinatori hanno avuto la meglio su tutti gli avversari eseguendo una performance di buon livello tecnico; di particolare fattura sono stati il Roating circle e il linear block, entrambi chiamati di livello 4, così come la sequenza di wheel travelling, valutata con una qualità di esecuzione (QOE) positiva. Con il miglior riscontro per dispersione sulle componenti del programma, i tedeschi hanno sbaragliato la concorrenza guadagnato 60.37 punti, suddivisi in 38.70 (techical element) e 21.66 (components).



A debita distanza si sono piazzati gli azzurri Sincro Roller Calderara con “Skeletons“, i quali hanno raggiunto il punteggio di 48.50 (30.83, 17.67) piazzandosi davanti ai Revolution Sincro, saliti sul gradino più basso del podio con il programma “Aurora Boreale“, giudicato complessivamente 29.70 (19.70, 10.00).

Riportiamo sotto tutti i risultati:

Quartetti Promozionali

1 Diamond – The Essence of Love – ITA

2 Heart – Sulle note di Giuseppe Verdi – ITA

3 Revolution Team – Saturday Night in the village – ITA

Gruppi Promozionali

1 Dream Dust – Letter to Juliet – ITA

2 Neovis – Witchcraft – ITA

Precision Junior

1 Team Bluice – Tristano e Isotta – ITA

2 Junior Dream Team – Robots – GER

3 Albinea PTA Junior – The Game – ITA

Quartetti Jeunesse

1 Fly Roller Diamond – Morte a Venezia – ITA

2 Sparkle Girls – Never give up – ITA

3 Fantasy – L’incessante viaggio dell’acqua – ITA

Gruppi Jeunesse

1 Pa Tordera – Astucia – ESP

2 Domino – Il racconto dei racconti – ITA

3 Crew – Il Misterioso Edward – ITA

Quartetetti

1 Celebrity – Song of the wind – ITA

2 Pleasure – Dove il mare luccica – ITA

3 Show Roller Team – Ode to life – ITA

Precision Senior

1 Dream Team – Battle Cry – GER

2 Sincro Roller Calderara – Skeletons – ITA

3 Revolution Syncro – Aurora Boreala – ITA

Piccoli gruppi

1 Project – A minute of silence – ITA

2 Linee – Golden Fever – ITA

Grandi gruppi

1 Diamante – Home Homini Plus – ITA

2 Dream Dust – Hansel e Gretel – ITA

Foto: Raniero Corbelletti