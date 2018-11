Pallanuoto, i migliori azzurri della quinta giornata di A1: Echenique show, brilla Di Martire

Quinta giornata per il campionato di A1 di pallanuoto maschile: in scena è andato un big match davvero spettacolare dove il Pro Recco si è imposto di misura sulla BPM Sport Management. Ad approfittarne sono state Posillipo e AN Brescia che restano al comando della graduatoria. Successi importanti anche in zona retrocessione. Andiamo a rivivere questo turno andando a scoprire i migliori azzurri in acqua.

Gonzalo Echenique: il mancino della Pro Recco e della Nazionale italiana si accende a tratti, non è ancora al top della condizione, ma quando decide di far sul serio non ce n’è davvero per nessuno. E così è stato anche sabato, nella partita di cartello in casa con la Sport Management: Chalo ha disputato un match anonimo per più di 30′, poi però ha davvero fatto la differenza. Nel giro di 90” tre reti che hanno distrutto la pur rocciosa difesa dei Mastini, dando la vittoria ai campioni d’Italia.

Pietro Figlioli: il cambio di squadra non ha fatto male al capitano della Nazionale che in questi anni ha guidato tutte le migliori forze nel campionato italiano. Dalla Pro Recco alla Sport Management, ora all’AN Brescia: continua a fare la differenza, con una tripletta che schianta un’Ortigia in netta difficoltà contro i lombardi. La compagine di Sandro Bovo è in vetta alla classifica e vuol continuare a comandare almeno fino alla pausa invernale.

Massimo Di Martire: a guidare il Posillipo che è la grandissima sorpresa di questa stagione, trovandosi in vetta in coppia con l’AN Brescia (da ricordare che c’è stata la discussa vittoria a tavolino sul Recco), c’è un classe 2000. È davvero il grande protagonista del derby di Napoli vinto dai posillipini sulla Canottieri al fotofinish: per lui una tripletta. Figlio d’arte (tanti trionfi per papà Fulvio), Campagna lo ha già puntato, chiamandolo in collegiale con il Settebello qualche mese fa. Sicuramente si ripresenterà l’occasione.

Francesco Coppoli: un veterano alla guida della sua Florentia. Ritornato in patria il classe ’89 continua a dispensare performance eccezionali per i toscani, che sabato si impongono in un importante scontro con il Bogliasco, grazie anche ad una tripletta del difensore ex Sport Management.













