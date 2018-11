Pallanuoto, Champions League 2018-2019: Hannover-Sport Management 10-11. Mastini commoventi, vittoria incredibile

Quattro espulsi, la serata no di bomber Luongo con un rigore sbagliato, quattro reti di svantaggio dopo 14’20” di gara: sembrava una serata stregata per la BPM Sport Management in casa dell’Hannover nella terza giornata di Champions League di pallanuoto ed invece i Mastini trovano una prestazione tutta d’orgoglio e scoprono in Giuseppe Valentino il cannoniere di coppa (5 gol), vincendo per 10-11.

Partenza più brutta non poteva esserci: in meno di tre minuti i padroni calano il poker, tra i meno sei ed i meno tre al primo intervallo, la BPM in men che non si dica si trova a rincorrere ed il primo quarto va in archivio sul 5-2 per i padroni di casa. Il secondo periodo, se possibile inizia anche peggio: espulsione definitiva per Di Somma, padroni di casa al massimo vantaggio, poi arriva la doppia espulsione per Brguljan e Alesiani, in seguito Luongo fallisce un rigore, infine tedeschi ancora sul +4, poi nell’ultimo minuto Fondelli prima e Valentino poi portano i Mastini alla pausa lunga sul 5-7.

Il terzo quarto si apre con la rete dell’8-5 dei teutonici, poi la partita di colpo cambia volto: in 1’12” Drasovic in superiorità e Valentino due volte a uomini pari vanno in gol e improvvisamente la contesa è nuovamente in parità. Prima della fine del parziale arriva anche la rete del sorpasso ospite, ancora di Valentino, ma c’è anche la definitiva di Fondelli. Ultimo quarto da infarto: espulsione definitiva anche per Valentino, a ruota arriva il pari tedesco .Quasi cinque minuti senza gol, poi in 25″ vanno in rete Bruni e Dolce, per il 9-11. L’Hannover trova immediatamente il -1, ma a 16″ dal termine viene fischiato fallo grave ai tedeschi: la BPM chiude con la palla in mano e con una vittoria di platino per 10-11.













Foto: Comunicato stampa BPM Sport Management