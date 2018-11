Pallamano femminile, Europei 2018: aperta la caccia alla Norvegia, Francia per confermarsi

Stanno per prendere il via i Campionati Europei di pallamano femminile, che in Francia metteranno di fronte le 16 migliori formazioni del Vecchio Continente, le quali si daranno battaglia dal 29 novembre al 16 dicembre prossimo, fino alla finale di Parigi.

Favorita d’obbligo la Norvegia, capace di conquistare sei degli ultimi sette titoli, e che può contare su giocatrici di livello assoluto, quali la pivot Heidi Løke, mentre non sarà della partita la mancina Nora Mork, eletta miglior giocatrice del pianeta lo scorso anno, che dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico al ginocchio.

Per le scandinave la concorrenza non manca di certo, ed è capeggiata dalla Francia padrona di casa e campione del mondo in carica, trascinata dalla centrale del Brest Allison Pineau. Le transalpine vengono da un periodo d’oro e potrebbero aprire un ciclo vincente.

Nella manifestazione saranno coinvolte le città di Nantes, Montbéliard, Nancy e Brest, oltre a Parigi e al suo imponente palazzetto dell’AccorHotels Arena, impianto da oltre 15mila posti, che ospiterà la finalissima, il 16 dicembre alle ore 17:30.

Foto: pagina Facebook EHF EURO