LIVE Pagelle Betis Siviglia-Milan 1-0, Europa League in DIRETTA: i voti della partita

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle pagelle di Betis Siviglia-Milan, sfida della fase a gironi dell’Europa League 2019 di calcio. Partita potenzialmente decisiva per le sorti del Gruppo F, con i rossoneri che dopo la sconfitta dell’andata per 2-1, devono rifarsi e vincere a Siviglia per mettere al sicuro la qualificazione. Gattuso dovrà fare i conti con diverse assenze, tra cui anche quella di Higuain e punterà su Suso e Cutrone in attacco per cercare di battere gli spagnoli.

PAGELLE BETIS SIVIGLIA-MILAN

Milan

Reina 6:

Musacchio 5,5:

Zapata 5,5:

Rodriguez 5:

Borini 6:

Kessie 6:

Bakayoko 5,5:

Calhanoglu 6:

Laxalt 5:

Suso 6:

Cutrone 6:

Betis Siviglia

Pau Lopez 6; Mandi 6, Bartra 6, Feddal 6; Tello 6,5, Lo Celso 7, William Carvalho 6, Canales 6, Junior Firpo 6,5; Joaquin 7, Sanabria 6.













alessandro.farina@oasport.it

Foto: Salvatore Izzo