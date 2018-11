Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026: Giuseppe Sala “Apertura di Salvini molto interessante”, Luca Zaia “Candidatura va sostenuta ancora di più”

Sembra tutto filare per il verso giusto nella candidatura di Milano e Cortina per le Olimpiadi Invernali del 2026. Oggi, dopo anche il referendum di Calgary che ha praticamente messo fuori dai giochi la città canadese, alcune delle principali figure politiche italiane sembrano aver trovato la giusta comunione d’intenti.

Il Ministro degli Interni, Matteo Salvini, ha parlato della candidatura italiana: “Ho visto il progetto, è uno di quelli a minor impatto economico della storia anche perché moltissime infrastrutture già ci sono. Se non bastano i fondi privati faremo noi l’ultimo sforzo. Penso che sia così affascinante il progetto delle Olimpiadi italiane alpine che i fondi privati si trovano. Certo se poi serve una mano ti portano un ritorno di immagine, di positività che vale la pena”

Dichiarazioni che sono piaciute al Sindaco di Milano, Giuseppe Sala: “Quella di Matteo Salvini non è una cattiva apertura, per una volta sono abbastanza d’accordo con lui. È chiaro che lasciare prima a noi la responsabilità di attivare gli sponsor e i partner è giusto e ci proveremo con serietà, ma mi pare una apertura interessante”.

Oggi ha parlato anche il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia: “A maggior ragione di fronte a questa notizia di Calgary dobbiamo lavorare, progettare, fare squadra come se avessimo mille competitors. Guai abbassare la guardia. A questo punto, dobbiamo sostenere la candidatura Milano-Cortina con ancora più tensione e determinazione di prima, a cominciare dall’andare a Tokyo (il 28 novembre, ndr) ancora più forti e convinti delle qualità della nostra proposta. Sarebbe un errore calare la tensione per un possibile avversario in meno, perché non si vince adesso, ma il giorno dell’assegnazione ufficiale da parte del Cio”

*Dichiarazioni dal sito dell'Ansa













Foto: Andrea Delbo/Shutterstock