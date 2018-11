Nuoto, UFFICIALE: Santo Condorelli è italiano! Completato l’iter, il fuoriclasse diventa azzurro

Ora è davvero ufficiale: Santo Condorelli è un atleta italiano a tutti gli effetti. Il 23enne ha completato l’inter burocratico per acquisire la cittadinanza sportiva e da oggi è eleggibile per la nostra Nazionale. Si tratta di un’acquisizione di lusso per il nostro Paese che può contare su un autentico fenomeno, quarto nei 100 stile libero alle Olimpiadi di Rio 2016 (47.88, a tre centesimi dal bronzo e a 0.08 dall’argento) indossando la cuffia del Canada perché sua madre Tonya è cittadina della Foglia d’Acero.

Il nuotatore, tesserato per l’Aurelia Nuoto Unicusano dal 2016-2017 e che tra il 2015 e il 2016 ha nuotato per tre volte sotto i 48 secondi sulla sua distanza prediletta, ha già partecipato a molteplici collegiali con gli azzurri e fin dall’inizio del 2017 aveva espresso il suo desiderio di gareggiare per l’Italia. Suo bisnonno Giuseppe nacque a Catania nel 1897 e poi emigrò a New York dove nacquero poi Santo e Joseph, cioè il nonno e il papà del fuoriclasse. Condorelli è ora atteso al Trofeo Nico Sapio, in programma alla piscina Sciorba di Genova dal 9 all’11 novembre, e poi potrebbe essere convocato per i Mondiali in vasca corta che si disputeranno ad Hangzhou (Cina) dall’11 al 16 dicembre.













Foto: StockphotoVideo / Shutterstock.com