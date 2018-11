Nuoto, Trofeo Mussi – Lombardi – Femiano 2018: Margherita Panziera e Santo Condorelli in evidenza nelle batterie. Detti e Quadarella i migliori nei 400 sl

Mattinata di batterie al Trofeo Mussi – Lombardi – Femiano di nuoto a Livorno. Nella piscina da 25 metri toscana tanti alfieri azzurri si sono esibiti per qualificarsi alle finali pomeridiane e comprendere la propria condizione in vista dei Mondiali 2018 in vasca corta ad Hangzhou (Cina), programmati dall’11 al 16 dicembre. Un meeting quello livornese che sarà qualificante per la rassegna iridata in Asia.

PANZIERA E CONDORELLI IN EVIDENZA – Non aveva preso parte al Trofeo Nico Sapio 2018 a Genova e Margherita Panziera ha voluto far capire che in questa 42esima edizione dell’evento toscano vuol fare bene. I migliori riscontri nei 200 stile libero e nei 100 dorso fanno capire che la veneta, oro continentale a Glasgow nei 200 dorso, vuol far vedere di essere all’altezza della situazione, candidandosi al ruolo di punta anche nei Mondiali citati precedentemente. Nelle otto vasche, Margherita ha ottenuto il tempo di 1’58″34 a precedere di una manciata di centesimi Laura Letrari (1’58″41), Erica Musso (1’58″67) e Simona Quadarella (1’58″86). Queste le quattro candidate al successo nel pomeriggio in una specialità che non vede la presenza di Federica Pellegrini, tornata a cimentarsi su questa distanza alla Sciorba. Panziera che, come detto, ha concesso il bis nei 100 dorso ottenendo il risultato di 59″70, unica ad abbattere il muro del minuto nelle heat. Alle sue spalle la classe 2002 Martina Cenci (1’00″32), Silvia Scalia (1’01″02) e la mistista Ilaria Cusinato, che si è prestata anche a questo stile (1’01″04). Molto bene Santo Condorelli nei 100 stile libero. L’italo-canadese, in cerca di un crono importante per essere parte dei Mondiali, ha siglato un ottimo 47″90, unico ad sotto il limite dei 48″. L’atleta dell’Aurelia Nuoto ha preceduto Alberto Razzetti (48″56) e il sudafricano Chad Le Clos (48″76) che contribuirà senza dubbio a regalare grandi emozioni nel pomeriggio. Assenti invece Alessandro Miressi e Luca Dotto. In finale anche il talentuoso Thomas Ceccon, classe 2001, con il sesto tempo delle batterie (48″82).

DETTI E QUADARELLA SVETTANO NEI 400 STILE LIBERO – Scaldano i motori Gabriele Detti e la romana Quadarella nelle sedici vasche. L’azzurro, che ha staccato il biglietto per i Mondiali in vasca corta a Genova, gareggerà in casa e ci terrà sicuramente a fare una grande gara. Detti stamane è stato il migliore con il crono di 3’46″64, senza forzare più di tanto. Stesso discorso per l’allieva di Christian Minotti che in 4’06″91 ha regolato Martina De Memme (4’07″70) e Linda Caponi (4’07″70). Cusinato che timbrato il cartellino anche qui con un tempo discreto di 4’08″85 (quarto). L’allieva di Stefano Morini si è messa poi in luce nei 200 misti, ottenendo la miglior prestazione di 2’13″34 davanti a Luisa Trombetti (2’15″05) e a Sara Franceschi (2’16″82).

MARTINENGHI C’E’ – La chiosa la merita Nicolò Martinenghi che in 58″32 ha messo il proprio sigillo nei 100 rana e senza Fabio Scozzoli è pronto a dominare la scena visto che Alessandro Pinzuti (1’01″15) e Mattia Pesce (1’02″20) sono sensibilmente staccati. Per il classe ’99 nostrano il recupero dall’anno di break per infortunio procede bene ed è giusto considerarlo un atleta ritrovato.

CLICCA QUI PER I RISULTATI COMPLETI













CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DEL NUOTO

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: OASport