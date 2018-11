Nuoto, Nico Sapio 2018: programma, orari e tv. Il calendario completo

Dal 9 all’11 novembre presso il Complesso Polisportivo Sciorba di Genova andrà in scena la 45esima edizione del Trofeo Nico Sapio di nuoto. La Nazionale italiana si presenterà con gran parte dei suoi atleti di spicco. Federica Pellegrini, Gabriele Detti, Simona Quadarella, Nicolò Martinenghi e Fabio Scozzoli guideranno la truppa italica e i motivi di interesse non mancheranno: uno su tutti il ritorno della campionessa veneta nei 200 sl. Una competizione importante, poi, per ottenere i tempi per la qualificazione ai Mondiali nella piscina da 25 metri di Hangzhou (Cina).

Nico Sapio 2018: programma, orari e tv. Il calendario completo

Venerdì 09- sabato 10 novembre 2018 gareggeranno le categorie Juniores e Assoluti e Paralimpici, domenica 11 novembre 2018 gareggeranno gli Esordienti A e la cat. Ragazzi. Per gli Assoluti sono inserite tutte le gare. Per la cat. Junior le gare sui 100 metri e i 200 misti. Tutte le gare prevedono batterie il mattino e finali il pomeriggio, salvo 800 stile libero donne/1500 stile libero maschile, 100 e 400 misti che avranno solo 1 serie il pomeriggio. Le gare dei 400 sl avranno la 2° e 3° serie il mattino e la 1° il pomeriggio. La copertura televisiva dovrebbe essere garantita da Rai Sport.

Finali: inizio gare h.16:30













Foto: Diego Gasperoni