LIVE Nuoto, Trofeo Nico Sapio 2018 in DIRETTA: Federica Pellegrini ritrova i 200 stile. Gabriele Detti a caccia del pass mondiale sui 400

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata del Trofeo Nico Sapio 2018, il meeting di nuoto in programma alla Piscina Sciorba di Genova che scioglierà le ultime riserve sulla Nazionale azzurra che andrà ad Hangzhou a rappresentare l’Italia fra un mese esatto.

I fari oggi sono tutti puntati su Federica Pellegrini che torna al suo vecchio amore, i 200 stile libero, distanza di cui è campionessa del mondo in carica sia in vasca lunga che in vasca corta. La Divina se la dovrà vedere con Erica Musso, che ieri ha ottenuto la qualificazione ai Mondiali sui 400 stile libero con un gran tempo e appare in ottima forma dopo un paio di anni di appannamento. La serata di gare presenta anche diverse sfide di grande interesse, a partire dai 100 stile libero con tanti protagonisti di alto livello, a partire dal campione europeo in lunga Miressi, fino ad arrivare a Marco Orsi e Santo Condorelli che danno la caccia alla qualificazione alla rassegna iridata. Stessa condizione per il campione del mondo in carica negli 800 stile Gabriele Detti che oggi, al rientro dopo il serio infortunio dello scorso anno, cerca il gran tempo sui 400 stile libero.

Si inizia alle 18.00.

17.40: Sarà un inizio col botto perché in rapida sequenza gareggeranno Simona Quadarella sugli 800 stile, Gabriele Detti nei 400 stile libero con una qualificazione al Mondiale ancora da centrare e poi Federica Pellegrini sui 200 stile

17.38: L’attesa è tutta per i 200 stile libero donne che vedranno il ritorno di Federica Pellegrini dopo un anno e mezzo di assenza da questa gara. La campionessa del mondo in carica ha fatto segnare il miglior tempo in batteria

17.35: Buon pomeriggio da Genova agli appassionati di nuoto. Tra meno di mezz’ora scatta la seconda sessione di finali del trofeo Nico Sapio, ultima finestra di qualificazione per i Mondiali di Hangzhou