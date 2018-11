Nuoto, Mondiali Hangzhou 2018: i convocati degli Stati Uniti per la rassegna iridata in vasca corta. Assente Katie Ledecky, Caeleb Dressel mette paura

I Mondiali 2018 di nuoto in vasca corta sono sempre più vicini. Dall’11 al 16 dicembre, nella piscina di Hangzhou (Cina), i nuotatori più forti del Pianeta si esibiranno nel vorticoso darsi in acqua. Tra le selezioni guida in questa competizione ci sono senza ombra di dubbio gli Stati Uniti che hanno reso noto l’elenco dei convocati alla manifestazione iridata:

Uomini (18): Michael Andrew, Gunnar Bentz, Michael Chadwick, Jack Conger, Kyle DeCoursey, Caeleb Dressel, Matt Grevers, Zane Grothe, Zach Harting, Ryan Held, Michael Jensen, Ryan Murphy, Jacob Pebley, Blake Pieroni, Josh Prenot, Kieran Smith, Andrew Wilson, Justin Wright. Donne (17): Haley Anderson, Kathleen Baker, Lisa Bratton, Erika Brown, Veronica Burchill, Mallory Comerford, Kelsi Worrell Dalia, Bethany Galat, Molly Hannis, Madison Kennedy, Annie Lazor, Melanie Margalis, Katlie Meili, Lia Neal, Leah Smith, Olivua Smoliga, Kendyl Stewart.

Come si può notare, da questa lista vi sono assenze eccellenti. Non prenderanno parte infatti all’evento asiatico l’alieno americano Katie Ledecky, il nuovo re dei misti Chase Kalisz, l’asso della rana femminile Lilly King e la campionessa a Cinque Cerchi della gara regina Simone Manuel. Defezioni pesanti, specie quelle della Ledecky, che vanno ad aggiungersi ad altri forfait importanti come quello della svedese Sarah Sjoestroem.

Tuttavia, la profondità del roster degli States è talmente rilevante che saranno sicuramente tra le compagini più forti del campionato. Basti pensare al fuoriclasse Caeleb Dressel, che nei Mondiali in lunga di Budapest (Ungheria) seppe vincere ben 7 ori (50-100 stile libero, con il primato americano, 100 farfalla, 4×100 stile libero, 4×100 mista, 4×100 stile libero mista con il primato del mondo e 4×100 mista mixed sempre con il WR). Basterebbe lui a far tremare i polsi ma, scorrendo i nominativi, c’è Ryan Murphy, vincitore di tre ori olimpici a Rio 2016 (100-200 dorso e 4×100 mista), senza sottovalutare Michael Andrew, atleta poliedrico che in corta è molto pericoloso, per non parlare di Kathleen Baker che nel dorso femminile è il riferimento. Una compagine ricchissima di talento che saprà sopperire all’assenza di qualche stella.













CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DEL NUOTO

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: katacarix / Shutterstock.com