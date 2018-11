Nuoto, Marco Orsi: “Una gara esagerata ed inaspettata! I 100 misti mi piacciono, ai Mondiali punto alla finale”

Foto Fabio Ferrari - Lapresse 09 03 2012 Riccione (italia) Assoluti Primaverili Open - Campionati Italiani Assoluti Primaverili di Nuoto Nella foto:Durante le gare, Orsi Marco Photo Fabio Ferrari - Lapresse 09 03 2012 Riccione (Italy) Spring Swimming Italian Championship In the picture:moment of races, orsi marco

“Una gara esagerata e inaspettata. So di stare bene ma non ho scaricato, fa ben sperare per i Mondiali: l’obiettivo sarà la finale. Figo, fighissimo“. Sono queste le parole emozionate, quasi sorprese di Marco Orsi ai microfoni della Rai, poco dopo aver vinto il titolo tricolore nei 100 misti degli Assoluti di nuoto in vasca corta a Riccione, con il nuovo record italiano di 51″57.

Una prestazione che riporta alla mente le gesta del Bomber a Copenhagen, poco meno di un anno fa quando seppe laurearsi campione d’Europa e regalarsi una grande soddisfazione. Una specialità che l’emiliano dimostra di apprezzare particolarmente, come conferma lui stesso: ” E’ una gara tecnica, bisogna fare bene. Mi piacciono per la loro varietà tecnica e mettono in risalto la mia forza in piscina“.

Pensando, quindi, ai prossimi Mondiali ad Hangzhou (Cina), previsti dall’11 al 16 dicembre, si può essere ottimisti anche sulle condizioni dell’atleta nativo di Budrio.













Foto: LaPresse