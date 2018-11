Nuoto, Cesare Butini: “Positivi i rientri di Detti, Martinenghi e Federica Pellegrini. Da sottolineare l’exploit di Erica Musso”

L’edizione 2018 del Trofeo Nico Sapio di nuoto è ormai alle spalle e la nostra Nazionale è pronta per lanciare il proprio guanto di sfida in vista del Mondiale 2018 in vasca corta ad Hangzhou (Cina), programmato dall’11 al 16 dicembre. Nella piscina di Genova le prestazioni da sottolineare non sono mancate.

E’ stato senza dubbio il meeting dei ritorni: Gabriele Detti nei 400 stile libero, autore di uno splendido riscontro su questa distanza (seconda prestazione mondiale dell’anno in 3’39″06), Nicolò Martinenghi, nuovamente abile nei 50 e 100 rana, e Federica Pellegrini che nel suo cimentarsi negli amati 200 sl ha fatto vedere di essere ancora competitiva. Una compagine che, oltre ai soliti noti, ha messo in mostra anche facce nuove o che non si vedevano da un po’. Viene in mente la strepitosa prova di Erica Musso nei 400 sl oppure il grande fermento alle spalle dei Detti nella medesima distanza tra i ragazzi.

Tutti aspetti che il direttore tecnico Cesare Butini ha analizzato: “L’edizione numero quarantacinque del “Nico Sapio” ci ha regalato notevoli spunti e tantissimi record della manifestazione a testimonianza di un meeting strepitoso. Affianco alle conferme prestative degli atleti già qualificati (Scozzoli in primis), ci sono state delle ottime prestazioni di atleti dai quali ci si attendeva un netto segnale. Tutto è iniziato con il grande exploit di Erica Musso che con una gara molto aggressiva ha chiuso con un crono importante (4’00”44) e Simona Quadarella (vincitrice poi degli 800 stile libero in 8’15”69) un ottimo tempo in 4’02”86. La prestazione della Musso vale il pass per i Mondiali cinesi ma, soprattutto lascia sperare in una ripresa del settore del mezzofondo femminile e mi piace ricordare che Erica ha fatto parte del quartetto vincitore della medaglia d’argento a Kazan 2015 nella 4×200 stile libero. A seguire la prestazione di Gabriele Detti che è tornato prepotentemente nei 400 stile libero con un 3’39”06 che lo lancia ai vertici mondiali della specialità, lasciando intravedere anche l’ipotesi per un notevole contributo della staffetta 4×200 stile libero. E poi il graditissimo ritorno di Nicolò Martinenghi che ha siglato tempi importanti, molto vicini ai suoi record personali e ai limiti richiesti per la rassegna iridata“, ha sottolineato Butini (fonte: FIN).

“Sicuramente positivo è il rientro nei 200 stile libero di Federica Pellegrini in 1’54”30, dopo il buon 52”70 nuotato nei 100 venerdì. Ma il Sapio è stato molto di più – ha aggiunto il tecnico nostrano – La conferma di Ilaria Cusinato nei 200 e 400 misti (2’07”28 e 4’29”41); il grande progresso di Matteo Ciampi che con le ottime prestazioni sia nei 200 e nei 400 stile libero (1’44”20 – 3’40”69) ha messo in evidenza l’ottimo trend di crescita; Marco Orsi vincitore dei 100 misti, il ritorno di Matteo Rivolta sia nella farfalla che nel dorso, la dorsista Scalia che in batteria manca di soli due centesimi il primato italiano dei 50 dorso; il rientro in competizione della guerriera Di Pietro a cui manca forse la giusta confidenza con la competizione dopo il lungo stop. Importante fermento c’è anche nella velocità maschile dove dobbiamo avere pazienza affinché tutte le tessere di un puzzle importante e altamente competitivo vadano al loro posto. Per ultimo sono saliti alla ribalta di due giovani atleti di casa, entrambi classe ’99: Davide Nardini (100 stile libero in 47”73) e Alberto Razzetti che in 4’12”65 nei 400 misti regola il capitano Turrini; e per ultimo le eccellenti prestazioni di due millenialls Marco De Tullio protagonista a Buenos Aires, che ha siglato i suoi personal best nei 200 e 400 stile libero (1’45”59 – 3’43”07) e il piemontese Alessandro Fusco nei 200 dorso (2’07”73). E’ sicuramente un buon inizio per un annata importante in chiave internazionale”.













Foto: Laura Vergani