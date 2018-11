Nuoto, Campionati Italiani vasca corta 2018: Margherita Panziera sulla luna e la rinascita di Orsi, cadono i record! Quadarella in progressione

Pomeriggio di finali nella prima giornata dei Campionati italiani di nuoto in vasca corta a Riccione. L’impianto romagnolo, coma da tradizione, è stato teatro delle sfide in piscina dei nostri portacolori, che sono prossimi a volare in Cina, per la precisione ad Hangzhou, dove dal’11 al 16 dicembre si disputeranno i Mondiali 2018 nella piscina da 25 metri.

Si comincia con i 200 farfalla uomini. Il bronzo continentale di Glasgow Federico Burdisso fa suo il titolo nazionale, nuotando più di cattiveria che con il fisico. La preparazione pesante in funzione della rassegna iridata si fa sentire e l’1’54″33 è da accogliere con il sorriso proprio per questo. Alle sue spalle il primatista italiano della distanza in vasca lunga Giacomo Carini (1’54″55) e Matteo Pellizzari (1’54″56).

Che spettacolo Margherita Panziera! 2’01″56, nuovo record italiano nei 200 dorso femminili (2’02″43 il primato precedente proprio della Panziera) e quarto tempo al mondo nel 2018. Lo si era intuito fin dal primo 25 metri che avremmo assistito ad una grande prova e così è stato. Nuotando quasi con leggerezza, il tocco a metà gara di 59″35 chiamava al grande riscontro che poi tutti hanno potuto ammirare. Una ragazza trasformata, la veneta, che tre anni fa sembrava quasi spaesata in contesti così qualificati. Dopo però l’oro europeo di Glasgow, forse, qualcosa è scattato e il risultato finale fa sorridere in vista della Cina.

Nei 200 rana Nicolò Martinenghi pone la propria firma, lui nato su questa distanza ma che da senior ha sposato la velocità. 2’07″00 per il lombardo a precedere il talentuoso classe 2000 Alessandro Fusco (2’07″42) ed Edoardo Giorgetti (2’07″71). Nei 50 stile libero donne Erika Ferraioli impone la propria legge con un buon 24″28 battendo Nicoletta Ruberti (24″76) e la rientrante Silvia Di Pietro (24″80), ferma per infortunio lungamente e tornata alle gare all’inizio di questa stagione invernale. Da segnalare la presenza di Federica Pellegrini, quarta (24″87), cimentatasi in questa specialità per puro divertimento.

Nei 100 dorso il duello è appassionante e premia Lorenzo Mora (50″79) davanti a Thomas Ceccon (50″80) che sul tocco all’arrivo forse perde l’occasione di far propria la vittoria. Terzo posto per Matteo Milli (51″10) mentre deludente la prestazione di Simone Sabbioni (51″80), sesto e forse condizionato da un momento della preparazione che non gli consente di tirar fuori il meglio di se stesso. Romagnolo infatti detentore del primato italiano di 49″68.

Dalla velocità del dorso alla resistenza degli 800 stile libero donne. Mrs “3 medaglie d’oro agli Europei” Simona Quadarella fa vedere di esserci. A lei la piscina da 25 metri proprio non piace ma il lavoro che sta facendo per sfruttare al meglio le caratteristiche della vasca si vede, nonostante la fase di carico. La romana si aggiudica la prova in 8’13″41, migliorando sensibilmente il proprio personale stabilito qualche settimana fa a Genova (8’15″69) e dimostrando di essere sulla buona strada pensando ai prossimi Mondiali. Alle sue spalle l’atleta delle acque libere Giulia Gabbrielleschi (8’23″43), argento nella 10 km continentale in Scozia, e Martina Rita Caramignoli (8’24″28)

100 misti maschili territorio di conquista del Bomber Marco Orsi. L’emiliano torna alla ribalta, a distanza di quasi un anno dall’oro europeo in questa specialità in Danimarca. Un successo d’autore perché accompagnato dal record italiano di 51″57 (51″76 record precedente da lui stesso detenuto) che gli ha permesso di imporsi davanti a Simone Geni (52″60) e Fabio Scozzoli (52″86). La vittoria della rinascita? Vedremo. Di sicuro conforta questa prestazione, pensando anche alla competizione in Asia.

A completamento di questa giornata gli ottimi risultati di Anna Pirovano nei 200 misti (2’08″97) e di Lorenzo Zazzeri nei 100 stile libero (47″06), precedendo il campione europeo di Glasgow Alessandro Miressi (47″25) mentre l’italo-canadese Santo Condorelli ha concluso quarto in 47″91. Nella 4×50 mista vittoria del Cl. Azzurra 91 che con il crono di 1’47″83 sigla il nuovo record italiano, strappandolo al Circolo Canottieri Aniene (1’48″47). In seconda e terza posizione il GS Fiamme Oro (1’48″47) e il Centro Sp.vo Carabinieri (1’49″47).

Foto: Diego Gasperoni