NBA 2019, i risultati della notte (27 novembre): terzo successo consecutivo per Golden State. Cade Milwaukee, gli Spurs tornano alla vittoria

Sette partite nella notte NBA. Vittoria sofferta ma fondamentale per Golden State, che prova a mettersi alle spalle il momento di difficoltà. Sconfitta inaspettata per Milwaukee, mentre tornano al successo i San Antonio Spurs di Marco Belinelli. Miglior prestazione della serata per James Harden, che mette a referto 54 punti nella sconfitta dei Rockets a Washington. Vittorie anche per Minnesota, Boston e Indiana.

I Milwaukee Bucks cadono in casa degli Charlotte Hornets per 110-107 incappando nella sesta sconfitta stagionale. Dopo un primo quarto equilibrato, chiuso dagli ospiti leggermente avanti (32-35), la formazione di Mike Budenholzer prova ad allungare in avvio di secondo periodo raggiungendo il massimo vantaggio con una tripla di Pat Connaghton (39-45). I padroni di casa reagiscono con un parziale da 26-7 che sposta l’inerzia della partita e porta il risultato sul 65-52 all’intervallo lungo. Nel terzo quarto gli Hornets aumentando il margine toccando anche il +25 con una tripla di Marvin Williams (87-62), ma i Bucks si rifanno sotto nella parte finale del periodo (93-80). Nell’ultimo quarto Milwaukee continua a ridurre lo svantaggio portandosi sul -3 a due minuti dal termine (103-100). Ultimo minuto concitato: Giannis Antetokounmpo mette a segno il canestro del -1 (108-107), ma Kemba Walker trasforma senza esitazione i due liberi della vittoria per il 110-107 definitivo. Determinanti le prestazioni di Jerewy Lamb e Kemba Walker (21 punti a testa) in casa Hornets, mentre il migliore dei Bucks è il solito Giannis Antetokounmpo (20 punti e 13 rimbalzi).

I San Antonio Spurs soffrono contro i Chicago Bulls, ma conquistano una preziosa vittoria con il punteggio di 107-108. Grande equilibrio nella prima metà dell’incontro, dove nessuna delle due formazioni riesce a trovare un margine di vantaggio significativo. All’intervallo lungo chiudono avanti gli uomini di Gregg Popovich per 50-52. Nel terzo periodo è la squadra di casa a cercare lo strappo decisivo: un canestro di Chandler Hutchinson vale il massimo vantaggio per i Bulls (81-73). San Antonio non si scompone e chiude il parziale riducendo il margine (83-80). Sorpassi e controsorpassi nell’ultimo quarto: gli Spurs trovano il +7 a due minuti dal termine con un gioco da tre punti di LaMarcus Aldridge (101-108), poi l’attacco ospite si ferma e Chicago cerca la rimonta. Ryan Arcidiacono sbaglia il tiro della vittoria sulla sirena e condanna i padroni di casa alla terza sconfitta consecutiva. DeMar DeRozan il migliore di San Antonio con 21 punti, 7 punti e 5 assist in 24 minuti per Marco Belinelli. Ai Bulls non bastano i 28 punti di Zach LaVine.

Vittoria sofferta ma importantissima anche per i Golden State Warriors contro gli Orlando Magic per 116-110. Partita dall’andamento altalenante con gli uomini di Steve Kerr leggermente avanti al termine del primo periodo (26-25) e gli ospiti che provano la fuga nel secondo quarto trascinati da Nikola Vucevic e D. J. Augustin, portandosi sul 47-62 a metà gara. Un immarcabile Kevin Durant riporta sotto i compagni nel terzo parziale (79-83), mentre una tripla di Klay Thompson vale il vantaggio dei Warriors a cinque minuti dalla fine (102-100). I Magic reagiscono e tornano avanti, ma otto punti di Durant nell’ultimo minuto chiudono la partita sul 116-110. Terza vittoria consecutiva per Golden State, trascinata da un Kevin Durant da 49 punti ben supportato da Klay Thompson, che ne mette a referto 29. Per Orlando inutili i 30 punti con 12 rimbalzi di Nikola Vucinic e i 28 di Terrence Ross.



Ampio successo per gli Indiana Pacers sugli Utah Jazz per 88-121 con la formazione di Nate McMillan che sale al quarto posto nella Eastern Conference. Gli ospiti trovano l’allungo decisivo nel terzo periodo in una gara condotta dal primo all’ultimo minuto. Da segnalare in casa Pacers i 21 punti di Doug McDermott e i 16 di Myles Turner, mentre Derrick Favors è il migliore dei Jazz con 13 punti, in una serata da dimenticare per la squadra di Quin Snyder.

Tornano al successo i Boston Celtics che superano i New Orleans Pelicans con un netto 124-107. Primo quarto decisivo chiuso sul 34-21 per i padroni di casa che contengono il ritorno degli ospiti nei due periodi centrali e dilagano nell’ultimo parziale. Kyrie Irving chiude con 26 punti e 10 assist, ottime prestazioni anche per Jayson Tatum e Al Horford (20 punti a testa) e per Marcus Morris (19 punti e 11 rimbalzi). In casa Pelicans il migliore è Anthony Davis che trova una doppia doppia da 27 punti e 16 rimbalzi.

Decisivo il supplementare nella vittoria dei Washington Wizards sugli Houston Rockets per 135-131. Gli ospiti partono meglio nel primo periodo (30-42), ma subiscono il rientro dei padroni di casa nel secondo parziale per il 67-65 all’intervallo lungo. Nei minuti finali due liberi di Otto Porter Jr. portano avanti i Wizards, ma Clint Capela trova la schiacciata del pareggio e prolunga la sfida sul 125-125. Nel supplementare James Harden prova a tenere a galla i Rockets, ma Washington scappa sul +7 con Bradley Beal a due minuti dal termine (133-126) e trova la seconda vittoria consecutiva. A Houston non bastano i 54 punti di James Harden e i 36 di Eric Gordon per evitare la terza sconfitta di fila. John Wall (36 puti e 11 assist) e Bradley Beal (32 punti) trascinano i Wizards al successo.

Nell’ultima sfida della notte i Minnesota Timberlwolves superano i Cleveland Cavaliers per 95-102. Partita condotta sempre dagli ospiti che conquistano la vittoria grazie ai 24 punti di Robert Covington e ai 21 con 10 rimbalzi di Karl-Anthony Towns. Ai padroni di casa non bastano Kyle Korver (22 punti) e Rodney Hood (20) per centrare il terzo successo consecutivo e provare a risalire la classifica dopo un avvio di stagione molto complicato.

Di seguito il riepilogo dei risultati

Cleveland Cavaliers – Minnesota Timberwolves 95-102

Charlotte Hornets – Milwaukee Bucks 110-107

Washington Wizards – Houston Rockets 135-131 dts

Chicago Bulls – San Antonio Spurs 107-108

New Orleans Pelicans – Boston Celtics 107-124

Utah Jazz – Indiana Pacers 88-121

Golden State Warriors – Orlando Magic 116-110













