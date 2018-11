NBA 2019, i risultati della notte (26 novembre): Raptors ok, cadono i Lakers in casa. Gallinari 17 punti nella vittoria dei Clippers

Giornata piuttosto tirata in NBA: nelle otto partite odierne si sono visti parecchie partite decise nell’ultimo quarto di gioco, oltre alla prosecuzione dell’ottimo periodo dei Toronto Raptors e alla ripresa degli Atlanta Hawks. Andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Nella serata italiana, gli Orlando Magic passano allo Staples Center, dove i Los Angeles Lakers cadono per 104-108 al termine di un finale perlomeno rivedibile, in cui i Magic si giocano bene le carte di Terrence Ross e Aaron Gordon. In termini di punti, 31 con 15 rimbalzi di Nikola Vucevic da una parte e 24 di LeBron James dall’altra. I Detroit Pistons, invece, non deludono la Little Caesars Arena: i Phoenix Suns trovano 37 punti da Devin Booker e 25 con 13 rimbalzi di Deandre Ayton, ma quando dall’altra parte ci sono sei uomini in doppia cifra, Andre Drummond a 19 e 16 rimbalzi e Blake Griffin a 16 e 11 assist, ecco servito il 118-107 dei Pistons.

Restando in tema di partite decise sulla sirena, arriva il quarto successo degli Atlanta Hawks, che dopo un feroce duello nelle battute conclusive si impongono sugli Charlotte Hornets per 124-123: a decidere tutto sono una penetrazione di Kent Bazemore a poco meno di cinque secondi dalla fine e una stoppata di John Collins su Kemba Walker. Per Charlotte il miglior realizzatore è Malik Monk con 26 punti, per Atlanta il succitato Collins con 23 e 11 rimbalzi. Anche i Philadelphia 76ers vincono sul filo di lana, superando per 125-127 i Brooklyn Nets grazie a una tripla di Jimmy Butler (34 punti e 12 rimbalzi, mentre per il suo compagno Joel Embiid ce ne sono 32 e 12) con Rondae-Hollis Jefferson davanti a due secondi dalla fine. Sulla successiva rimessa DeMarre Carroll spedisce la palla direttamente nelle mani di Ben Simmons.

Tredicesima vittoria per i Los Angeles Clippers contro i Portland Trail Blazers: in una serata piuttosto brutta da tre per entrambe, a ridere per ultima è la franchigia in cui gioca Danilo Gallinari, che chiude con 17 punti, 8 rimbalzi e il canestro del sorpasso dalla media distanza a 47 secondi dalla fine. Finisce 100-104 con i liberi di Patrick Beverley; il migliore dei Clippers è Tobias Harris con 34 punti, mentre a Portland non bastano i 30 di Damian Lillard. Fanno registrare il successo numero 17 i Toronto Raptors, che scappano fin dal primo quarto contro i Miami Heat e poi mantengono distanze piuttosto adeguate fino al termine: nel 125-115 spiccano da una parte i 29 punti e 10 rimbalzi di Kawhi Leonard (e gli altri sei giocatori in doppia cifra), dall’altra i 35 di un mai domo Dwyane Wade.

I Memphis Grizzlies cadono in casa contro i New York Knicks col punteggio di 98-103: in un finale complicato spiccano Trey Burke ed Emmanuel Mudiay, ma il vero protagonista è Enes Kanter coi suoi 21 punti e 26 rimbalzi, quasi la metà di tutti quelli dei Knicks, in 40 minuti. Per Memphis non sono sufficienti i 27 di Marc Gasol. Infine, gli Utah Jazz passano suonando un’ottima musica sul parquet dei Sacramento Kings: 112-133, con un ultimo periodo da 42 punti e Ricky Rubio che ne scarica 27 nei canestri del Golden 1 Center. Per i Kings 20 di Bogdan Bogdanovic.

Questi i risultati della notte:

Atlanta Hawks-Charlotte Hornets 124-123

Brooklyn Nets-Philadelphia 76ers 125-127

Toronto Raptors-Miami Heat 125-115

Memphis Grizzlies-New York Knicks 98-103

Los Angeles Lakers-Orlando Magic 104-108

Detroit Pistons-Phoenix Suns 118-107

Sacramento Kings-Utah Jazz 112-133

Portland Trail Blazers-Los Angeles Clippers 100-104













federico.rossini@oasport.it

Foto: Matteo Marchi