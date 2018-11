NBA 2019, i risultati della notte (24 Novembre): i Clippers di Gallinari sono primi ad Ovest. Sorride anche Belinelli. Golden State torna a vincere, ok anche Toronto e i Lakers

Dopo la pausa per il Giorno del Ringraziamento, ritorna la NBA e lo fa con ben quattordici partite. Un Danilo Gallinari da 20 punti e 9 rimbalzi è tra i grandi protagonisti del successo dei Los Angeles Clippers sui Memphis Grizzilies per 112-107 dopo un tempo supplementare ed è una vittoria che vale il primato nella Western Conference ai californiani. Overtime al quale si è arrivati proprio grazie al “Gallo”, glaciale ad un secondo dalla fine a mettere i tre liberi a sua disposizione. Nei cinque minuti aggiunti si è scatenato Montrezl Harrell (22 punti e 11 rimbalzi) e il solito Lou Williams (15 punti), mentre a Memphis, con Mike Conley fuori per sei falli, non è bastato un Marc Gasol da 27 punti e 13 rimbalzi.

Sorride anche Marco Belinelli, perchè i suoi San Antonio Spurs espugnano 111-100 il campo degli Indiana Pacers con un LaMarcus Aldridge da 33 punti e 14 rimbalzi, mentre la guardia di San Giovanni in Persiceto chiude con 7 punti, 5 assist e 2 rimbalzi in ventisei minuti di gioco. San Antonio ha ora un record di 9-9 ed insegue ad una sola vittoria di distanza l’ottavo posto ad Ovest.

Tornano a vincere i Golden State Warriors e lo fanno demolendo 125-97 i Portland Trail Blazers, al secondo pesante ko consecutivo dopo quello rimediato in casa dei Milwaukee Bucks. Ancora senza Curry e Green, ci pensano Kevin Durant (32 punti) e Klay Thompson (31) a trascinare al successo i campioni in carica. Possibili rivali dei Warriors nelle prossime Finals sono i Toronto Raptors, che consolidano la loro prima posizione nella Eastern Conference, dopo aver sconfitto 125-107 i Washington Wizards con un Kawhi Leonard da 27 punti e 10 rimbalzi.

Dopo dieci vittorie consecutive in casa, arriva una sconfitta per i Philadelphia 76ers. A sorprendere è l’avversario con cui i Sixers hanno perso, perchè ad espugnare il Wells Fargo Center sono stati i Cleveland Cavaliers, alla loro terza vittoria stagione, per 121-112. Cavs trascinati da un Rodney Hood da 25 punti. Altra sconfitta davvero sorprendente è quella dei Milwaukee Bucks, che davanti al proprio pubblico cedono ai Phoenix Suns per 116-114 e a decidere è un canestro di Jamal Crawford a meno di un secondo dal termine. Non basta ai Bucks un Giannis Antetokounmpo da 35 punti e 10 rimbalzi, mentre per i Suns ci sono i 29 punti di Devin Booker.

Continuano a vincere i Los Angeles Lakers, al loro quarto successo consecutivo. Questa volta a cadere allo Staples sono gli Utah Jazz, squadra sempre più in crisi e lontanissima dagli obiettivi di inizio stagione. 90-83 il punteggio finale con un LeBron James da 22 punti, 10 rimbalzi e 7 assist, anche se il miglior marcatore della partita è Brandon Ingram con 24 punti. Utah, però, ha giocato tutto il secondo tempo senza Donovan Mitchell, sofferente per un problema ad una costola.

Non si fermano più gli Oklahoma City Thunder, che sono in vetta nella Western Conference alla pari dei Clippers (12-6). Uno super Russell Westbrook da 30 punti, 12 rimbalzi e 8 assist trascina OKC al successo 109-104 contro gli Charlotte Hornets di Kemba Walker (25 punti). Sconfitta dopo un tempo supplementare per gli Houston Rockets, che vengono battuti 116-111 dai Detroit Pistons. Per Detroit decisivi come sempre i lunghi, Blake Griffin (28 punti e 9 rimbalzi) e Andre Drummond (23 punti e 20 rimbalzi), mentre ai Rockets non bastano i 33 punti di James Harden e la doppia doppia da 29 punti e 21 rimbalzi di Clint Capela.

Si riprendono i Boston Celtics, che infliggono la decima sconfitta consecutiva agli Atlanta Hawks. La squadra di coach Brad Stevens si impone 114-96 con sei giocatori in doppia cifra, tra i quali il migliore è stato Aron Baynes con 16 punti e 9 rimbalzi.

Un Derrick Rose da 25 punti trascina i Minnesota Timberwolves al successo per 112-102 contro i Brooklyn Nets. Altra vittoria di valore, dopo quella a Boston, per i New York Knicks, che, grazie soprattutto ai 27 punti di Emanuel Mudiay, superano in casa per 114-109 i New Orleans Pelicans di un Anthony Davis da 33 punti e 12 rimbalzi.

Netto successo dei Denver Nuggets contro gli Orlando Magic per 112-87 (22 punti dalla panchina per Trey Lyles). Ok anche i Miami Heat, che si impongono per 103-96 contro i Chicago Bulls grazie ai 27 punti di Josh Richardson.

Questo il riepilogo dei risultati

Brooklyn Nets – Minnesota Timberwolves 102-112

Los Angeles Clippers – Memphis Grizzlies 112-107 d.t.s

Detroit Pistons – Houston Rockets 116-111 d.t.s

New York Knicks – New Orleans Pelicans 114-109

Philadelphia 76ers – Cleveland Cavaliers 112-121

Toronto Raptors – Washington Wizards 125-107

Chicago Bulls – Miami Heat 96-103

Indiana Pacers – San Antonio Spurs 100-111

Oklahoma City Thunder – Charlotte Hornets 109-104

Denver Nuggets – Orlando Magic 112-87

Golden State Warriors – Portland Trail Blazers 125-97

Los Angeles Lakers – Utah Jazz 90-83













Foto: Matteo Marchi