NBA 2019, i risultati della notte (22 Novembre): OKC demolisce gli Warriors, Sixers perfetti in casa. Belinelli va ko e LeBron vince al ritorno a Cleveland

Una notte NBA davvero ricchissima, visto che si sono giocate ben 13 partite. Gli Oklahoma City Thunder certificano la crisi dei Golden State Warriors. OKC domina all’Oracle Arena per 123-95 ed infligge il terzo ko consecutivo ai campioni in carica. Tripla doppia per Russell Westbrook (11 punti, 11 rimbalzi e 13 assist), ma decisivi sono anche Steven Adams (20 punti e 11 rimbalzi) e Paul George (25 punti e 9 rimbalzi). Golden State continua a pagare l’assenza di due giocatori fondamentali come Steph Curry e Draymond Green e non bastano i 27 punti a testa di Kevin Durant e Klay Thompson.

Cambio in vetta alla Western Conference dove ora a sorpresa ci sono i Memphis Grizzlies. Continua una stagione eccezionale per Marc Gasol e compagni, che ottengono la quinta vittoria consecutiva, superando 104-103 i San Antonio Spurs. Decisivi proprio due liberi a tempo praticamente scaduto del centro spagnolo (20 punti e 10 rimbalzi), ma per Memphis super prestazione di Mike Conley, che mette a referto 30 punti e 9 rimbalzi. Il migliore in casa Spurs è DeMar DeRozan con 24 punti, mentre Marco Belinelli chiude con un solo punto e 0/4 al tiro in quindici minuti di gioco.

Cade chi prima comandava ad Ovest e lo fa anche in maniera fragorosa. Infatti i Portland Trail Blazers vengono travolti dai Milwaukee Bucks per 143-100 con un Giannis Antetokounmpo strepitoso e ad un passo dalla tripla doppia (33 punti, 16 rimbalzi e 9 assist). Bucks che restano sempre al secondo posto nella Eastern Conference, alle spalle dei Toronto Raptors, che, senza Kawhi Leonard, vengono trascinati dalla tripla doppia di Kyle Lowry (21 punti, 17 assist e 12 rimbalzi) nel 124-108 su Atlanta.

Decima vittoria consecutiva in casa per i Philadelphia 76ers, che superano 121-120 i New Orleans Pelicans. Era la grande sfida tra Joel Embiid (31 punti e 19 rimbalzi) ed Anthony Davis (12 punti e 16 rimbalzi) ed è stata vinta dal leader dei Sixers, anche perchè Davis ha sbagliato il libero (2/3 dopo il fallo sul tiro da tre punti proprio di Embiid) del pareggio a due secondi dal termine.

Clamorosa sconfitta casalinga per i Boston Celtics, che perdono 117-109 contro i New York Knicks di uno scatenato Trey Burke, che mette a referto una doppia doppia da 29 punti e 11 rimbalzi. Restando sempre ad Est bella vittoria degli Charlotte Hornets contro gli Indiana Pacers (127-109) grazie soprattutto ai 21 punti di Jeremy Lamb e ai 18 dalla panchina di Dwayne Bacon.

Era anche la notte del grande ritorno a Cleveland di LeBron James. Alla fine LBJ festeggia la vittoria sofferta dei suoi Los Angeles Lakers (109-105) e lui è ovviamente il grande protagonista con una prestazione da 32 punti, 14 rimbalzi e 7 assist. I californiani sono attualmente ai playoff con un record migliore di una vittoria degli Houston Rockets, che sono comunque in netta ripresa ed hanno ottenuto la loro quinta vittoria consecutiva contro i Detroit Pistons, sconfitti 126-124 con 43 punti di James Harden.

Nella Western Conference c’è una classifica davvero cortissima e proprio per questo è importante il successo dei Denver Nuggets sui Minnesota Timberwolves per 103-101 (Milsap 25 punti). In piena lotta per i playoff attualmente ci sono anche i sorprendenti Sacramento Kings, che vincono in casa di Utah per 119-100 grazie ad un’ottima prova di squadra con ben sette giocatori in doppia cifra (Cauley-Stein il migliore con 23 punti).

Vincono anche i Dallas Mavericks di Luka Doncic (21 punti e 9 rimbalzi per lo sloveno) contro i Brooklyn Nets per 119-113. Chiude la vittoria dei Chicago Bulls sui Phoenix Suns (124-116) con i padroni di casa trascinati dai 29 punti di Zach LaVine e la quasi tripla doppia di Jabari Parker (20 punti, 13 rimbalzi ed 8 assist).

Questo il riepilogo dei risultati

Charlotte Hornets – Indiana Pacers 127-109

Philadelphia 76ers – New Orleans Pelicans 121-120

Atlanta Hawks – Toronto Raptors 108-124

Boston Celtics – New York Knicks 109-117

Chicago Bulls – Phoenix Suns 124-116

Cleveland Cavaliers – Los Angeles Lakers 105-109

Houston Rockets – Detroit Pistons 126-124

Milwaukee Bucks – Portland Trail Blazers 143-100

Minnesota Timberwolves – Denver Nuggets 101-103

Dallas Mavericks – Brooklyn Nets 119-113

San Antonio Spurs – Memphis Grizzlies 103-104

Utah Jazz – Sacramento Kings 110-119

Golden State Warriors – Oklahoma City Thunder 95-123













Foto: Matteo Marchi