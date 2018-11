Nations League, i risultati di oggi: Inghilterra e Svizzera alla Final Four, Croazia e Belgio ko

Va delineandosi il quadro delle qualificate alla Final Four di Nations League 2019 di calcio e le sorprese non sono mancate. Sì perchè le due partite in programma quest’oggi tra Inghilterra e Croazia e tra Svizzera e Belgio hanno riservato diverse emozioni.

Partendo dall’incontro di Wembley (gruppo 4), i padroni di casa avevano a disposizione due risultati su tre contro i vice campioni del mondo. Un match molto equilibrato che ha visto i croati passare in vantaggio grazie alla marcatura di Andrej Kramarić a 57′. La truppa inglese, però, spinta dal pubblico ha saputo rimettersi in carreggiata e le reti di Jesse Lingard al 78′ e di Harry Kane all’85’ hanno regalato alla formazione di Gareth Southgate la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta.

Ancor più emozionante quanto accaduto nello scontro per decidere il primato del gruppo 2 a Lucerna. I belgi avevano anche loro a disposizione il pareggio oltre che la vittoria, partendo da una condizione di vantaggio nel match d’andata, vinto dai Diavoli Rossi 2-1. L’inizio della compagine di Roberto Martínez è stato devastante: 2 gol siglati da Thorgan Hazard al 2′ e al 17′ che sembravano aver messo in ghiaccio il match. Sorprendentemente il rigore siglato dal calciatore del Milan Ricardo Rodriguez ha cambiato completamente l’inerzia della partita. Da quel momento si è scatenato Haris Seferović che con una tripletta ha permesso agli elvetici di realizzare un’autentica impresa. A partecipare alla festa rossocrociata del gol c’è stato anche Nico Elvedi (62′) e così sono stati gli svizzeri a staccare il biglietto per la Final Four.













giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Foto: AGIF Shutterstock.com