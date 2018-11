Napoli-Stella Rossa, Champions League calcio 2019: programma, orario e tv

Il Napoli deve vincere in casa con la Stella Rossa per puntare alla qualificazione agli ottavi di finale della Champions League 2018-2019. La squadra di Carlo Ancelotti avrà un’occasione da non perdere contro i serbi, visto che un risultato favorevole nella sfida tra PSG e Liverpool potrebbe già regalare il pass con una gara di anticipo. I partenopei dovranno quindi mettersi alle spalle il deludente pareggio con il Chievo in campionato e tornare subito al successo davanti al proprio pubblico.

Napoli-Stella Rossa si giocherà mercoledì 28 novembre al San Paolo con calcio di inizio alle 21.00. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport e in diretta streaming su SkyGo. Sarà possibile seguirla anche con noi visto che OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta integrale del match. Di seguito il programma completo.

Mercoledì 28 novembre

21.00 Napoli-Stella Rossa, Champions League Gruppo C, San Paolo













Foto: cristiano barni / Shutterstock.com