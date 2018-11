Motomondiale, GP Comunitat Valenciana 2018: programma, orari e tv. Come vederlo su Sky e TV8

Il Motomondiale sbarca a Valencia per l’ultima tappa di una intensa stagione in giro per il mondo. Sul tracciato spagnolo andrà in scena il quarto appuntamento in terra iberica e si chiuderà il Mondiale 2018, senza più titoli da assegnare. Marc Marquez ha vinto in MotoGP, Francesco Bagnaia in Moto2 e Jorge Martin in Moto3. Tutti, quindi, potranno correre senza pressioni per cui ci attendiamo grande spettacolo su una pista che, va detto, forse è la meno affascinante di tutto il calendario.

Il fine settimana del GP di Valencia sarà seguito in diretta ed esclusiva da Sky Sport per mezzo dei canali SkySport1 (canale 201) e SkySport MotoGP (canale 208) per cui anche in streaming su SkyGo (per i soli abbonati) su smartphone, pc o tablet. Per quanto riguarda la giornata di sabato sono previste repliche anche su TV8 (121 di Sky e 8 del digitale terrestre) mentre le tre gare di domenica saranno disponibili in diretta.

OA Sport, come ogni altro appuntamento della stagione, vi proporrà le DIRETTE LIVE scritte della tre-giorni di Valencia, per non perdersi nemmeno un secondo dell’ultimo fine settimana del Mondiale 2018!

PROGRAMMA COMPLETO GP VALENCIA 2018

Giovedì 15 novembre

ore 17.00 Conferenza stampa piloti

Venerdì 16 novembre

ore 9.00-9.40 Prove libere 1 Moto3

ore 9.55-10.40 Prove libere 1 MotoGP

ore 10.55-11.40 Prove libere 1 Moto2

ore 13.10-13.50 Prove libere 2 Moto3

ore 14.05-14.50 Prove libere 2 MotoGP

ore 15.05-15.50 Prove libere 2 Moto2

Sabato 17 novembre

ore 9.00-9.40 Prove libere 3 Moto3

ore 9.55-10.40 Prove libere 3 MotoGP

ore 10.55-11.40 Prove libere 3 Moto2

ore 12.35-13.15 Qualifiche Moto3

ore 13.30-14.00 Prove libere 4 MotoGP

ore 14.10-14.25 Qualifiche 1 MotoGP

ore 14.35-14.50 Qualifiche 2 MotoGP

ore 15.05-15.50 Qualifiche Moto2

Domenica 18 novembre

ore 8.40-9.00 Warm-up Moto3

ore 9.10-9.30 Warm-up Moto2

ore 9.40-10.00 Warm-up MotoGP

ore 11.00 GARA MOTO3

ore 12.20 GARA MOTO2

ore 14.00 GARA MOTOGP

Foto: Valerio Origo