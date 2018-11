MotoGP, Michele Pirro operato alla spalla: “Tutto ok, ora un po’ di riposo e poi si riparte per il 2019”

View this post on Instagram

Ready to go. Set up for the shoulder made😁💯🔜. Now some rest then gasss. Thanks to Dr. Porcellini and Prof Catani and to all staff of the Modena Polyclinic. Tagliando alla spalla fatto..Il volo del Mugello è definitivamente alle spalle 🤣. Adesso un po' di riposo e poi gasss x il 2019. Grazie al Dottor Porcellini e Prof Catani e tutto lo staff del policlinico di Modena. #michelepirro #Ducati #forzaducati #MotoGp