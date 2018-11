MotoGP: Jorge Lorenzo si sottoporrà ad un nuovo intervento chirurgico. Lo spagnolo si opererà al piede destro

Un periodo davvero poco fortunato per lo spagnolo Jorge Lorenzo. Il maiorchino, dopo l’incidente al via del GP di Aragon 2018 della classe MotoGP, ha dovuto affrontare tantissime problematiche di natura fisica, aggravate dall’incidente nel corso delle prove in Thailandia. L’iberico, ex pilota della Ducati e nuovo centauro della Honda, reduce da un intervento chiururgico per la lesione ad un legamento del polso, farà lo stesso posteriormente ai test che si stanno tenendo in queste ore a Jerez De la Frontera (Spagna).

Jorge si opererà infatti al piede destro, infortunato nella prima caduta citata. Inizialmente si riteneva fosse sufficiente una semplice terapia ma il dolore persistente ha portato alla decisione e dunque Lorenzo tornerà sotto i ferri. Un destino in comune con il suo nuovo teammate Marc Marquez, anch’egli prossimo a subire un intervento alla spalla sinistra.













Foto: Valerio Origo