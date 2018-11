Dal 12 al 28 luglio 2019 Gwangju, in Corea del Sud, sarà la capitale degli sport acquatici, sede dei Mondiali 2019 in cui nuoto, pallanuoto, nuoto sincronizzato, tuffi e nuoto di fondo si esibiranno per regalare tante emozioni agli appassionati. Uno show d’alta qualità quello che ci attende nella vasca e nelle acque coreane che renderà appassionante l’estate sportiva. L’Italia si giocherà le sue carte per confermare gli eccellenti risultati di Budapest nel 2017 e, magari, cercare di migliorare il record di medaglie ottenuto.

Mondiali nuoto, pallanuoto, sincronizzato, tuffi e acque libere 2019: il calendario completo. Programma, orari e tv

Di seguito il programma completo con orari italiani. La diretta televisiva sarà garantita da Rai Sport mentre OASport offrirà le immancabili DIRETTE LIVE testuali per non farvi perdere neanche un istante.

NUOTO

DOMENICA 21 LUGLIO

Batterie – Ore 01.30-05.15

100 farfalla femminili

400 stile libero maschili

200 misti femminili

50 farfalla maschili

400 stile libero femminili

100 rana maschili

4×100 stile libero femminile

4×100 stile libero maschile

Semifinali e Finali – Ore 10.30-12.45

400 stile libero maschili – Finale

100 farfalla femminili – Semifinali

50 farfalla maschili – Semifinali

400 stile libero femminili – Finale

100 rana maschili – Semifinali

200 misti femminili – Semifinali

4×100 stile libero maschile – Finale

4×100 stile libero femminile – Finale

LUNEDI’ 22 LUGLIO

Batterie – Ore 01.30-04.15

100 dorso femminili

100 dorso maschili

100 rana femminili

200 stile libero maschili

1500 stile libero femminili

Semifinali e Finali – Ore 10.30-12.30

100 rana maschili – Finale

100 farfalla femminili – Finale

100 dorso maschili – Semifinali

100 rana femminili – Semifinali

50 farfalla maschili – Finale

100 dorso femminili – Semifinali

200 stile libero maschili – Semifinali

200 misti femminili – Finale

MARTEDI’ 23 LUGLIO

Batterie – Ore 01.30-04.15

50 rana maschili

200 stile libero femminili

200 farfalla maschili

800 stile libero maschili

Semifinali e Finali – Ore 10.30-12.50

200 stile libero maschili – Finale

1500 stile libero femminili – Finale

50 rana maschili – Finale

100 dorso femmninili – Finale

100 dorso maschili – Finale

200 stile libero femminili – Semifinali

200 farfalla maschili – Semifinali

100 rana femminili – Finale

MERCOLEDI’ 24 LUGLIO

Batterie – Ore 01.30-04.30

50 dorso femminili

100 stile libero maschili

200 farfalla femminili

200 misti maschili

4×100 mista mixed

Semifinali e Finali – Ore 10.30-13.10

800 stile libero maschili – Finale

200 stile libero femminili – Finale

100 stile libero maschili – Semifinali

50 dorso femminili – Semifinali

200 farfalla maschili – Finale

50 rana maschili – Finale

200 farfalla femminili – Semifinali

200 misti maschili – Semifinali

4×100 mista mixed – Finale

GIOVEDI’ 25 LUGLIO

Batterie – Ore 01.30-04.15

100 stile libero femminili

200 dorso maschili

200 rana femminili

200 rana maschili

4×200 stile libero femminile

Semifinali e Finali – Ore 10.30.13.00

200 misti maschili – Finale

100 stile libero femminili – Semfinali

100 stile libero maschili – Finale

50 dorso femminili – Finale

200 rana maschili – Semifinali

200 farfalla femminili – Finale

200 rana femminili – Semifinali

200 dorso maschili – Finale

4×200 stile libero femminile – Finale

VENERDI’ 26 LUGLIO

Batterie – Ore 01.30-04.15

50 stile libero maschili

50 farfalla femminili

100 farfalla maschili

200 dorso femminili

4×200 stile libero maschile

800 stile libero femminili

Semifinali e Finali – Ore 10.30-12-50

100 stile libero femminili – Finale

200 dorso maschili – Finale

200 dorso femminili – Semifinali

50 stile libero maschili – Semifinali

200 rana femminili – Finale

100 farfalla maschili – Semifinali

50 farfalla femminili – Semifinali

200 rana maschili – Finale

4×200 stile libero maschile – Finale

SABATO 27 LUGLIO

Batterie ore 01.30-04.30

50 stile libero femminili

50 dorso maschili

50 rana femminili

4×100 stile libero mista

1500 stile libero maschili

Semifinali e Finali – Ore 10.30-13.10

800 stile libero femminili – Finale

50 farfalla femminili – Finale

50 stile libero maschili – Finale

200 dorso femminili – Finale

50 rana femminili – Semifinali

100 farfalla maschili – Finale

50 stile libero femminili – Semifinali

50 dorso maschili – Semifinali

4×100 stile libero mista

DOMENICA 28 LUGLIO

Batterie – Ore 01.30-04.00

400 misti femminili

400 misti maschili

4×100 mista femminile

4×100 mista maschile

Finali – Ore 10.30-13.10

1500 stile libero maschili

50 rana femminili

400 misti maschili

50 stile libero femminili

50 dorso maschili

400 misti femminili

4×100 mista femminile

4×100 mista maschile

PALLANUOTO

14 luglio

Torneo femminile – Preliminari

ore 01.30-02.35

A1 vs A3

ore 02.50-03.55

A2 vs A4

ore 04.10-05.15

B1 vs B3

ore 05.30-06.35

B2 vs B4

ore 09.30-10.35

C1 vs C3

ore 10.50-11.55

C2 vs C4

ore 12.10-13.15

D1 vs D3

ore 13.30-14.35

D2 vs D4

15 luglio

Torneo maschile – Preliminari

ore 01.30-02.35

A1 vs A3

ore 02.50-03.55

A2 vs A4

ore 04.10-05.15

B1 vs B3

ore 05.30-06.35

B2 vs B4

ore 09.30-10.35

C1 vs C3

ore 10.50-11.55

C2 vs C4

ore 12.10-13.15

D1 vs D3

ore 13.30-14.35

D2 vs D4

16 luglio

Torneo femminile – Preliminari

01.30-02.35

B4 vs B3

ore 02.50-3.55

B1 vs B2

ore 04.10-05.15

C4 vs C3

ore 05.30-06.35

C1 vs C2

ore 09.30-10.35

D4 vs D3

ore 10.50-11.55

D1 vs D2

ore 12.10-13.15

A4 vs A3

ore 13.30-14.35

A1 vs A2

17 luglio

Torneo maschile – Preliminari

01.30-02.35

B4 vs B3

ore 02.50-3.55

B1 vs B2

ore 04.10-05.15

C4 vs C3

ore 05.30-06.35

C1 vs C2

ore 09.30-10.35

D4 vs D3

ore 10.50-11.55

D1 vs D2

ore 12.10-13.15

A4 vs A3

ore 13.30-14.35

A1 vs A2

18 luglio

Torneo femminile – Preliminari

ore 01.30-02.35

C1 vs C4

ore 02.50-03.55

C2 vs C3

ore 04.10-05.15

D1 vs D4

ore 05.30-06.35

D2 vs D3

ore 09.30-10.35

A1 vs A4

ore 10.50-11.55

A2 vs A3

ore 12.10-13.15

B1 vs B4

13.30-14.35

B2 vs B3

19 luglio

Torneo maschile – Preliminari

ore 01.30-02.35

C1 vs C4

ore 02.50-03.55

C2 vs C3

ore 04.10-05.15

D1 vs D4

ore 05.30-06.35

D2 vs D3

ore 09.30-10.35

A1 vs A4

ore 10.50-11.55

A2 vs A3

ore 12.10-13.15

B1 vs B4

13.30-14.35

B2 vs B3

22 luglio

dalle 01.30 Quarti di finale – Torneo femminile

23 luglio

dalle 01.30 Quarti di finale – Torneo maschile

24 luglio

dalle 02.30 Semifinali – Torneo femminile

25 luglio

dalle 02.30 Semifinali – Torneo maschile

26 luglio

ore 12.30 Finale 3°-4° posto – Torneo femminile

ore 14.00 Finale 1°-2° posto – Torneo femminile

27 luglio

ore 12.30 Finale 3°-4° posto – Torneo maschile

ore 14.00 Finale 1°-2° posto – Torneo maschile

NUOTO SINCRONIZZATO

12 luglio

ore 03.10-04.30

Solo tecnico – Preliminari

ore 08.00-11.00

Duo tecnico

13 luglio

ore 03.00-4.30

Duo misto – Preliminari

ore 11.00-12.30

Solo tecnico – Finale

14 luglio

ore 03.00-06.30

Tecnico a squadre

ore 11.00-12.30

Duo tecnico – Finale

15 luglio

ore 03.00-06.30

Solo libero – Preliminari

ore 09.00-11.00

Duo misto tecnico – Finale

ore 11.00-12.00

Highlight Routine – Finale

16 luglio

ore 03.00-06.30

Duo libero – Preliminari

ore 11.00-12.00

Tecnico a squadre – Finale

17 luglio

ore 03.00-06.30

Libero a squadre – Preliminari

ore 11.00-12.30

Solo libero – Finale

18 luglio

ore 03.00-05.00

Free Combination – Preliminari

ore 11.00-12.30

Duo libero – Finale

19 luglio

ore 03.00-04.00

Duo misto libero – Preliminari

ore 11.00-12.30

Libero a squadre – Finale

20 luglio

ore 03.00-04.30

Duo misto libero – Finale

ore 11.00-12.30

Free Combination – Finale

TUFFI

12 luglio

ore 03.00-06.00

1 m maschile – Preliminari

ore 08.00-10.30

1 m femminile – Preliminari

13 luglio

ore 02.00-04.00

3 m maschile – Preliminari

ore 05.00-06.30

Piattaforma Sincro misto – Finale

ore 08.00-09.15

1 m femminile – Finale

ore 12.45-14.14

3 m sincro maschile – Finale

14 luglio

ore 02.00-04.00

Piattaforma femminile – Preliminari

ore 08.00-09.30

1 m maschile – Finale

ore 12.45-14.15

Piattaforma sincro femminile – Finale

15 luglio

ore 02.00-04.00

3 m sincro donne – Preliminari

ore 05.00-06.45

Piattaforma sincro maschie

ore 08.00-09.15

3 m sincro donne – Finale

ore 12.45-14.15

10 Piattaforma sincro maschile – Finale

16 luglio

ore 02.00-04.30

Piattaforma femminile – Preliminari

ore 08.00-09.00

Piattaforma femminile – Semifinali

ore 12.45-14.15

Team Event – Finale

17 luglio

ore 02.00-04.30

3 m maschile – Preliminari

ore 08.00-09.30

3 m maschile – Semifinali

ore 12.45-14.15

Piattaforma femminile – Finale

18 luglio

ore 02.00-04.30

3 m femminile – Preliminari

ore 08.00-09.30

3 m femminile – Semifinali

ore 12.45-14.15

3 m maschile – Finale

19 luglio

ore 02.00-04.30

Piattaforma maschile – Preliminari

ore 08.00-09.30

Piattaforma maschile – Semifinali

ore 12.45-14.15

3 m femminile – Finale

20 luglio

ore 08.00-09.30

3 m sincro misto – Finale

ore 12.45-14.15

Piattaforma maschile – Finale

TUFFI GRANDI ALTEZZE

22 luglio

ore 04.30-05.00

1° round gara femminile

ore 06.00.07.30

Round 1-2 gara maschile

23 luglio

ore 04.15-03.45

Gara femminile – Finale

24 luglio

ore 04.00-05.30

Gara maschile – Finale

NUOTO DI FONDO

13 luglio

ore 02.00-03.15

5 km maschile

14 luglio

ore 02.00-4.15

10 km femminile

16 luglio

ore 02.00-04.15

10 km maschile

17 luglio

ore 02.00-04.15

5 km femminile

18 luglio

ore 02.00-03.15

5 km staffetta

19 luglio

ore 01.30-07.00

25 km maschile/femminile













