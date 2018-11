Milan-Juventus 0-2, Serie A: Mandzukic e Cristiano Ronaldo fanno volare i bianconeri, Higuain sbaglia il rigore

La Juventus ha sconfitto il Milan per 2-0 nel big match della dodicesima giornata di Serie A, i bianconeri si sono imposti con grande autorevolezza a San Siro e rafforzano il primo posto in classifica con sei punti di vantaggio sul Napoli e ben nove lunghezze di margine sull’Inter mentre i padroni di casa perdono la grande classica del calcio italiano e ora sono a un punto dal quarto posto occupato dalla Lazio.

I Campioni d’Italia hanno dominato la scena, meritando ampiamente il successo per la mole di gioco prodotta e per come sono riusciti a spegnere sul nascere le velleità della compagine di Rino Gattuso che ha sì lottato ma che non ha mai dato l’impressione di poter mettere in difficoltà la corazzata di Max Allegri. La Juventus è passata in vantaggio all’ottavo minuto grazie a una micidiale incornata di Mario Mandzukic che nel cuore dell’area di rigore ha infilzato Donnarumma leggendo benissimo l’eccellente cross di Alex Sandro dalla sinistra. I bianconeri gestiscono il pallone con grande scioltezza, al 28′ Gattuso prova a giocare col tridente Higuain-Castillejo-Suso che riesce a mettere parzialmente in difficoltà gli ospiti. Al 38′ un fulmineo contropiede di Suso che serve Higuain in area, controllo a seguire e il pallone viene toccato da Benatia con un braccio: l’arbitro Mazzoleni chiede il Var e concede il calcio di rigore, Gonzalo Higuain va sul dischetto e calcia angolatissimo ma Szczesny si inventa una parata stellare e permette alla Juventus di andare negli spogliatoi in vantaggio.



Nella ripresa è sempre la Juventus a controllare la situazione (arriva anche un palo di Dybala su punizione al 57′), Gattuso azzarda anche Cutrone e Laxalt al posto di Castillejo e Calhanoglu ma la musica non cambia e all’81’ arriva il meritato raddoppio grazie a Cristiano Ronaldo: Cancelo sfrutta un errore in disimpegno di Laxalt, calcia in porta ma Donnarumma devia sui piedi di CR7 che insacca con disinvoltura. Un paio di minuti più tardi viene espulso Higuain che chiude nel peggiore dei modi la sua partita da ex: fallo su Benatia (giallo), poi manda a quel paese l’arbitro e viene spedito sotto la doccia con anticipo. Nel finale non succede nulla di rilevante e la Juventus porta a casa tre punti di lusso.













Foto: Lapresse