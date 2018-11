Milan-Dudelange, Europa League calcio 2019: programma, orario e tv

Quarto e penultimo appuntamento della fase a gironi di Europa League 2019. Giovedì torna in campo la competizione continentale che vede subito pronto il Milan, obbligato alla vittoria per fare un passo verso il passaggio del turno. I rossoneri, impegnati nel Girone F, affrontano a San Siro i lussemburghesi del Dudelange in uno scontro sulla carta davvero facile. Andiamo a scoprire il programma e gli orari, oltre a come seguire in TV il match.

Giovedì 29 novembre

ore 18.55 Milan-Dudelange

MILAN-DUDELANGE: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta tv sui canali di Sky Sport.

Diretta streaming su Sky Go.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.













gianluca.bruno@oasport.it

Foto: cristiano barni / Shutterstock.com