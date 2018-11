Mick Schumacher correrà in F2! Il figlio d’arte compie il salto di categoria con la Prema

Salto di categoria per Mick Schumacher che il prossimo anno correrà in F2. Dopo aver vinto il Campionato Europeo di Formula 3, il figlio d’arte ha annunciato il passaggio alla categoria superiore, sempre con i colori della Prema. Il tedesco, reduce da una stagione trionfale caratterizzata da otto vittorie e dal titolo, correrà ancora per la scuderia italiana che lo aveva accompagnato anche in F4.



Prosegue la scalata del 19enne, parso davvero raggiante al momento della dichiarazione su Twitter: “Non vedo l’ora di iniziare la mia prima stagione in F2. Si tratta di un passo logico per la mia carriera e voglio migliorare la mia capacità di guida. Ringrazio la Prema e sono entusiasta di poter già guidare nei test di Formula 2 ad Abu Dhabi nei prossimi giorni“.

Un salto ampiamente meritato per il secondogenito del grande Michael che potrebbe essere preludio dell’approdo in Formula Uno, con la speranza di seguire le orme del sette volte Campione del Mondo, sulle cui condizioni di salute vige sempre il massimo riserbo.

Delighted to announce that I will continue the partnership with @PREMA_Team for 2019, making the step up to the FIA Formula 2.🏎 Ich freue mich auf die Fortsetzung der Partnerschaft mit Prema Racing für 2019 in der FIA Formel 2 – ein logischer Schritt auf meinem sportlichen Weg. pic.twitter.com/A9dfoUC37Z

— Mick Schumacher (@SchumacherMick) November 27, 2018