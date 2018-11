Maratona New York 2018, il record della corsa. I primati delle gare maschile e femminile

Domenica 4 novembre si correrà la Maratona di New York 2018: la 42 km più prestigiosa del mondo, giunta alla sua 49^ edizione, si preannuncia altamente spettacolare e incerta. Tra i tanti saliscendi tipici della Grande Mela, tra la partenza in salita sul Ponte di Verrazzano e il durissimo arrivo a Central Park, ne vedremo davvero delle belle con Keitany e Kamworor che cercheranno di confermare il pronostico della vigilia ma i vincitori della Maratona di New York riusciranno a battere gli storici record della competizione?

Il record maschile risale al 2011 quando Geoffrey Mutai si impose in 2h05:05. Tempo davvero eccellente per il keniano considerando il percorso particolarmente duro, in quella stagione vinse anche a Boston e l’anno successivo trionfò a Berlino per poi firmare una nuova doppietta a New York nel 2013-2014. Il primato femminile è datato addirittura 2003 quando Margaret Okayo tagliò il traguardo in 2h22:31. La keniana, che l’anno prima aveva vinto a Boston e che l’anno successivo avrebbe primeggiato a Londra, fu letteralmente imprendibile quel giorno e la sua prestazione sembra davvero insuperabile.













Foto: Steven Cashmore / Shutterstock.com