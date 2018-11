Maratona New York 2018: il montepremi. Quanti soldi guadagnano i vincitori? Tutti i premi in denaro in palio

La Maratona di New York si correrà domenica 4 novembre 2018: la corsa più importante al mondo, la 42km più affascinante e imperdibile, richiama l’attenzione di migliaia di runners che riempiranno le strade della Grande Mela. Saranno ben 50000 i podisti che si cimenteranno tra il Ponte di Verrazzano e Central Park per una giornata di festa nonostante l’alto allarme terrorismo dovuto anche al recente attentato di Manhattan. Il montepremi della Maratona 2017 di New York si preannuncia particolarmente ricco: un totale di ben 825mila dollari (circa 707mila euro) che saranno distribuiti tra i migliori atleti al traguardo.

I vincitori della prova maschile e femminile intascheranno un assegno di 100mila dollari (circa 86mila euro), i secondi classificati si dovranno accontentare di 60mila dollari (circa 41mila euro) mentre il terzo vedrà salire il proprio conto in banca di 40mila dollari (circa 55mila euro). Sono previsti premi fino al decimo classificato in quest’ordine: 25mila, 15mila, 10mila, 7500, 5000, 2500, 2000 dollari. Ulteriori assegni sono previsti per i migliori cinque statunitensi (25mila dollari al primo), per i migliori tre over 40 (3000 dollari al primo).













Foto: Joseph Sohm / Shutterstock.com