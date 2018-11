Maratona Firenze 2018, risultati e classifica. Salpeter da record tra le donne, sorpresa Gelelchu al maschile

La Maratona di Firenze 2018 è stata caratterizzata dalla forte pioggia che si è abbattuta sul capoluogo toscano. Lo spettacolo non è comunque mancato per una delle 42 km più importanti e partecipate dal calendario italiano, partita e arrivata in Piazza Duomo, con tanto di ricordo di Davide Astori, compianto capitano della Fiorentina, in occasione del tredicesimo chilometro. La 35esima edizione della Firenze Marathon ha visto la partecipazione di ben 9400 iscritti, il maltempo non ha frenato i runners che si sono cimentati lungo le strade della bellissima città.



Al maschile vittoria di Abdi Ali Gelelchu, rappresentante del Bahrain che si è imposto con il tempo di 2h11:32: prestazione davvero inattesa per questo ventuenne che era alla sua prima Maratona e che ha subito dettato legge battendo il marocchino Hicham Boufars (2h12:16) e il keniano Gilbert Kirwa (2h13:08) grazie a un ottimo rush nella parte finale della gara. Prima di oggi Gelelchu non aveva ottenuto risultati di rilievo in carriera e vantava un personale di 1h03:42 sulla mezza ottenuto a Houston nel 2016

Tra le donne, invece, dominio assoluto dell’israeliana Chemtai Lonah Salpeter che ha tagliato il traguardo in un notevole 2h24:17: si tratta del record della Maratona di Firenze e della miglior prestazione europea stagionale sui 42 km, la quasi 30enne di origini keniane aveva vinto la medaglia d’oro sui 10000 metri agli ultimi Europei e oggi è riuscita a imporsi anche su questa distanza che non le è nuova visto che ha partecipato anche alle Olimpiadi di Rio 2016 e ha vinto a Tel Aviv nello stesso anno. Assolo fin dalle prime battute di gara, alle sue spalle la keniana Caroline Chepwony (2h30:46) e la rwandese Clementine Mukandanga (2h30:59).

