Lotta, Mondiali Under 23 Bucarest 2018: Aurora Campagna sconfitta nettamente ai quarti da Niemesch. Si spera nei ripescaggi

Aurora Campagna si ferma ai quarti di finale dei Campionati del Mondo Under 23 di lotta in corso di svolgimento a Bucarest a cospetto dell’ostica tedesca Luisa Niemesch. L’azzurra, impegnata nei -62 kg, in precedenza aveva sconfitto nell’ordine la spagnola Perez Tourino e la kazaka Kuznetsova ma non ha potuto contrastare la forza della tedesca che si qualifica alle semifinali. Aurora Campagna in questo momento è appesa a un filo, infatti potrà accedere ai ripescaggi per la medaglia di bronzo solo nel caso in cui Niemesch arrivasse all’atto conclusivo.



L’incontro è partito con una lunga fase di lotta al centro della pedana in cui entrambe le atlete si sono limitate a non lasciare nessuna possibilità di attacco all’avversaria. La lottatrice italiana è però incappata in un punto di penalità per passività ed ha così provato a reagire con dei tentativi di atterramento non andati a buon fine. A 30″ dalla fine del primo tempo Niemesch ha sorpreso l’azzurra con una proiezione da quattro punti che le ha permesso di arrivare alla pausa sul 5-0. Nella ripresa la tedesca ha continuato a dominare la contesa costringendo Campagna ad un punto di penalità per essere uscita dalla pedana in fase difensiva, per poi portare a termine un’altra proiezione da quattro punti ad un minuto dalla fine che ha decretato la fine del match per superiorità tecnica.













Foto: Profilo Facebook Aurora Campagna