Lotta greco-romana, Mondiali Under 23 Bucarest 2018: Riccardo Vito Abbrescia eliminato nei quarti di finale dei 77 kg

Brutte notizie per l’Italia dai Mondiali under 23 di lotta, partiti oggi a Bucarest: Riccardo Vito Abbrescia, impegnato nella categoria 77 kg della greco-romana, entrato in gara direttamente agli ottavi di finale, dopo aver superato l’ucraino Elmar Nuraliiev, viene eliminato ai quarti di finale, dall’indiano Sajan Sajan.

Ancora una volta la contesa per l’azzurro parte in salita, con l’indiano capace di marcare il primo punto a 5’06” dalla fine dell’incontro, ma Abbrescia reagisce immediatamente, passando a condurre per 2-1 a 4’56”. L’indiano passa nuovamente a condurre a 3’54” sul 2-3, ma Abbrescia impatta subito. A 3’10” però l’indiano si porta sul 3-5 chiudendo avanti la prima frazione.

La seconda parte del match vede Sajan continuare a macinare punti, fino al 3-10. Abbrescia appare a corto di fiato e riesce soltanto a spingere fuori l’avversario a 1’04” per il 4-10 finale con cui l’asiatico passa in semifinale. L’azzurro ora deve tifare per l’indiano per accedere ai ripescaggi.













Foto: Fijlkam