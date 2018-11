Il cammino del Napoli nella Champions League di calcio 2018-2019 prosegue questa sera con la sfida più delicata del girone: nella partita della quarta giornata, in programma alle ore 21.00, toccherà alla compagine partenopea, impegnata in casa contro i transalpini del Paris Saint Germain.

LIVE Napoli-PSG, Champions League in DIRETTA: a che ora inizia e come vederla in tv e streaming

La gara avrà inizio alle ore 21.00 e sarà visibile su Sky, precisamente su Sky Sport Arena e Sky Sport canale 253, mentre in streaming la sfida potrà essere seguita su SkyGo, mentre come al solito OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale integrale in tempo reale con pagelle live

Foto: Gianfranco Carozza