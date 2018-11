LIVE Ginnastica, Mondiali 2018 in DIRETTA: Finale all-around, Simone Biles per la leggenda. Che lotta per il podio!

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Finale del concorso generale individuale femminile ai Mondiali 2018 di ginnastica artistica. All’Aspire Dome di Doha (Qatar) si assegnano le prime medaglie individuali di questa rassegna iridata e tutto sembra apparecchiato per il grande show di Simone Biles che insegue il quarto sigillo sul giro completo: la statunitense non avrà problemi a trionfare e dunque a entrare nella leggenda di questo sport visto che mai nessuna ha conquistato il poker nell’all-around. Tutti si aspettano un grande show da parte della statunitense, oggi si gareggerà solo per il secondo posto mentre si assisterà alla magia della 21enne di Columbus che batterà il record di Svetlana Khorkina.

Morgan Hurd, iridata lo scorso anno, è la favorita per la medaglia d’argento ma se la dovrà vedere con la giapponese Mai Murakami, con la belga Nina Derwael, con la canadese Ellie Black, con la russa Angelina Melnikova e con altre possibili outsider: si preannuncia una lotta molto avvincente per salire sul podio. In pedana anche la nostra Lara Mori che può puntare alla top 12.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della Finale del concorso generale individuale femminile ai Mondiali 2018 di ginnastica artistica: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, esercizio dopo esercizio, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 14.00.













13.51 Oggi si lotterà solo per il secondo posto e la battaglia si preannuncia molto accesa. Sono tante le pretendenti al podio.

13.50 Dieci minuti all'inizio della gara. Tutti si attendono un grande show di Simone Biles: super volteggio col salto che porta il suo nome, poi le parallele dove è migliorata notevolmente, la sempre ostica trave in cui esegue degli elementi fuori dall'umano e poi il corpo libero con tutta la sua acrobatica.

13.49 La Campionessa Olimpica insegue il quarto trionfo iridato come mai nessuna è riuscita a fare in passato: Svetlana Khorkina si fermò a tre sigilli nel 1997, 2001, 2003 mentre la statunitense si è imposta nel 2013, 2014, 2015.

13.48 Simone Biles è la grande favorita per la vittoria, il fenomeno non avrà problemi a imporsi con un vantaggio esorbitante nei confronti delle avversarie.

13.47 Oggi si premia la Reginetta della Polvere di Magnesio, la ginnasta migliore sui quattro attrezzi.

13.46 Si gareggia all'Aspire Dome di Doha (Qatar), la gara inizierà alle ore 14.00.

13.45 Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Finale all-around femminile ai Mondiali 2018 di ginnastica artistica.

