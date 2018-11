La riforma dello sport italiano, tra Coni e “Sport e salute S.p.A.”. Il governo spinge, incontro Giorgetti-Malagò

Ieri Giancarlo Giorgetti e Giovanni Malagò si sono incontrati per discutere dell’annunciata riforma del sistema sportivo contenuta all’interno della Legge di Bilancio. La bozza del testo prevede l’istituzione della società “Sport e salute S.p.A” con dirigenti e consiglio di amministrazione nominato dal governo, che dovrebbe gestire lo sport italiano riducendo le prerogative del Coni esclusivamente alla sfera della preparazione olimpica. Il ministro e il Presidente del Coni hanno dialogato a lungo ma un avvicinamento tra le due parti sembra davvero molto lontano.

Malagò ha cercato di essere ottimista perché si è parlato anche di alcune possibili modifiche ma poi ha voluto precisare come riporta la Gazzetta dello Sport: “Il perché della riforma? Non dovete chiederlo a me, però penso che la risposta sia di natura politica. Se avevamo bisogno di questa riforma? Non penso proprio“. Va precisato che nel 2019 sarà ancora il Coni a decidere in merito ai finanziamenti alle varie Federazioni ma il ministro Giorgetti è molto chiaro: “La nostra posizione è la trasposizione di quanto è scritto nel contratto di governo, è la democrazia della politica e non c’è alcuna volontà da parte della politica di mettere le mani su qualcosa, ma c’è semplicemente la volontà di fare altre cose e meglio per il bene dello sport italiano. La Coni Servizi non sarà cancellata ma trasformata ampliandone l’oggetto sociale“.

Le prossime tappe? Giorgetti incontrerà Thomas Bach, Presidente del CIO, il 7 novembre e poi il 15 novembre si terrà un Consiglio Nazionale del Coni. Il primo obiettivo è quello di fare entrare in vigore il sistema non nel 2020 visto che ci saranno le Olimpiadi ma magari l’anno successivo (se proprio dovrà essere attuato) e poi si spera di riequilibrare le risorse (attualmente si parte di 370 milioni di euro a Sport e Salute, solo 40 milioni al Coni).













